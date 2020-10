Basisscholen en kinderopvang krijgen plek in ‘ Kindercentrum Hofland’

Mijdrecht – Studio110 Architectuur uit Vinkeveen gaat een nieuw onderwijsgebouw voor aan Hofland in Mijdrecht ontwerpen. Maandag jl. is de opdracht hiervoor door de gemeente getekend. Het nieuwe gebouw, met nu nog de naam ‘Kindcentrum Hofland’, biedt onderdak aan twee samenwerkende basisscholen en kinderopvang. Naar verwachting is het gebouw in 2023 gereed. Het kindcentrum vervangt het scholencomplex aan Hofland. Dat staat sinds 1973 aan de Eendracht in Mijdrecht. Het gebouw was toen bestemd voor drie basisscholen met ieder een eigen richting (openbaar, rooms-katholiek en protestants-christelijk). De protestants-christelijke basisschool De Hoeksteen is inmiddels gesloten. De gemeenteraad heeft een aantal jaren geleden besloten het bestaande complex te vervangen door een nieuw, modern, toekomstgericht onderwijs-/opvanggebouw. Na veel voorbereidingen, waarbij de toekomstige gebruikers betrokken waren, is met de ondertekening van de opdracht voor het ontwerp van het nieuwe gebouw een belangrijke stap gezet.

Duurzaam en groen ontwerp

Wethouder Kiki Hagen (Onderwijs): “Ik kijk uit naar dit nieuwe gebouw in onze gemeente. Het biedt een plek voor het jonge en oude kind; een Kindcentrum. Het is een plek voor onderwijs, kinder- én buitenschoolse opvang in een mooi duurzaam groen ontwerp.’’ De opdracht voor het ontwerp is aan Studio110 Architectuur gegeven omdat de visie van het architectenbureau op het ontwerp het best past bij de ideeën van de toekomstige gebruikers. Deze gebruikers zijn: de openbare basisschool De Eendracht, de rooms-katholieke basisschool Hofland en de kinderopvangorganisatie Kind & Co. Samen richten deze laatste twee een kindcentrum op. Een kindcentrum is een voorziening voor kinderen van tenminste 0 tot 12 jaar, waar zij gedurende de dag komen voor onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning. Het kindcentrum biedt kinderen een dagprogramma voor zolang als zij willen deelnemen.

Impressie van de entree