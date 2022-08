Aalsmeer – De winnaars van het Tour de France-spel van de Nieuwe Meerbode zijn bekend en op de hoogste gesteld. In de krant van donderdag aanstaande worden zij vermeld. Eén van hen is Bart Gersen, de winnaar van de Sigma GPS, beschikbaar gesteld door Bert de Vries Fietsen Aalsmeer. Zo te zien is de Tour-liefhebber blij met zijn prijs!

Foto: De winnaar van de gps, geflankeerd door Lydia de Vries.