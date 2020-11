Bankgebouw op hoek Zijdstraat beklad

Aalsmeer – Maandagmorgen 2 november werden de bewoners van de appartementen op de hoek van de Zijdstraat met de Punterstraat ‘blij’ verrast door een wat minder fraaie tekst op hun gebouw.

Gelukkig hangt er een camera van de ABN AMRO waarmee de omgeving in de gaten gehouden kan worden. De camerabeelden zijn opgevraagd en er is aangifte van vernieling gedaan bij de politie. De kosten van het weer in oude staat herstellen van de gevel bedragen 315 euro.

De bewoners hopen dat de ‘stoere’ daders, die deze woorden op de muur gekladderd hebben, ook zo stoer zijn om de kosten te betalen, dit kan ten name van rekening NL85 INGB 0005 1933 25 ten name van de VvE Zijdstraat-Weteringstraat. Na ontvangst van de betaling zijn de bewoners bereid de aangifte bij de politie in te trekken. Getuige geweest of meer informatie? De politie hoort het graag via 0900-8844.