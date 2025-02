Banenmarkt voor bedrijven en werkzoekenden

Aalsmeer – De Gemeente Aalsmeer organiseert samen met Ronde Venen, Uithoorn en Amstelveen een banenmarkt op dinsdag 4 maart van 16.00 tot 17.30 uur in Sporthal De Waterlelie aan de Dreef. De banenmarkt brengt werkzoekenden en bedrijven uit de regio samen. Veel bedrijven in de regio zoeken nieuwe medewerkers. Tijdens de banenmarkt presenteren zij zich bij een eigen marktkraam en geven informatie over hun vacatures. Ze hebben banen beschikbaar in de zorg, schoonmaak, logistiek, productie, beveiliging, bouw, detailhandel, onderwijs en kinderopvang. Daarnaast is er een uitzendbureau aanwezig om werkzoekenden te begeleiden naar passend werk. Voor werkzoekenden is dit de kans om te ontdekken welk werk bij hen past.

Belangrijke kans

De banenmarkt is een belangrijke kans voor zowel werkzoekenden als werkgevers. Het is belangrijk dat mensen niet onnodig lang zonder werk zitten en dat bedrijven de juiste medewerkers vinden. Soms ligt de oplossing in een andere sector dan iemand gewend is. Bij deze regionale arbeidsmarkt worden werkgevers als werknemers bij elkaar gebracht en kunnen zij de juiste match vinden. Op deze manier komen zoveel mogelijk mensen aan het werk en wordt met elkaar de regionale arbeidsmarkt versterkt.

Inloopspreekuren

Natuurlijk kunnen werkzoekenden ook terecht bij de inloopspreekuren voor advies over scholing en werk. Deze zijn iedere laatste dinsdag van de maand van 11.00 tot 14.00 uur in de Bibliotheek aan de Marktstraat 19 en iedere dinsdag (behalve de laatste van de maand) van 9.00 tot 12.00 uur in het Raadhuis op het Raadhuisplein 1.

Beroepenfeest On Stage

Voorafgaand aan de banenmarkt is van 12.15 uur tot 16.00 uur het beroepenfeest On Stage in sporthal De Waterlelie. Dit beroepenfeest is er voor vmbo-leerlingen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar en erop gericht om de leerlingen in contact te brengen met bedrijven. Het thema van On Stage is: Je mag alles worden behalve ongelukkig. Kijk voor meer informatie op: www.aalsmeer.nl/werkplein en Onderwijs On Stage