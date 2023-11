Banenmarkt in Raadhuis van Aalsmeer

Aalsmeer – Dinsdag 28 november van 14.00 tot en met 17.00 uur vindt de banenmarkt plaats in het Raadhuis van Aalsmeer. Dit is een initiatief van Werkplein Aalsmeer en Amstelveen, en een uitvoering van het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’, opgezet door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het actieplan zorgt ervoor dat werkgevers en werkzoekende elkaar sneller kunnen vinden.



Het vinden van de juiste baan of het ontdekken van talent blijkt vaak lastiger dan gedacht. Werkzoekenden denken vaak ten onrechte dat zij niet geschikt zijn voor de aangeboden banen. Daarentegen denken werkgevers soms dat werkzoekenden niet geschikt zijn voor hun bedrijf of dat zij veel begeleiding nodig hebben.

Actieplan ‘Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt’ moet hier verandering in brengen en biedt zowel werkzoekenden als werkgevers een helpende hand bij het vinden van de juiste match. Hierbij wordt vooral gekeken naar capaciteiten en vaardigheden en niet direct naar het diploma en/of de werkervaring van een werkzoekende.



Tijdens de banenmarkt is er gelegenheid om in gesprek te komen met diverse werkgevers uit de regio. Zij vertellen graag over de kansen en mogelijkheden die ze bieden. Er staan veel verschillende bedrijven op de banenmarkt. Van de Pindakaaswinkel tot Amstelring en van de bibliotheek tot supermarkt Lidl. Op de website www.aalsmeer.nl/werkplein staan alle deelnemende bedrijven. Nieuwsgierig naar wat deze banenmarkt te bieden heeft? Kom langs en laat u informeren onder het genot van een kop koffie.

Meer weten of hulp nodig?

Voor advies over scholing en werk organiseert de gemeente Aalsmeer ook inloopspreekuren. Deze zijn iedere laatste dinsdag van de maand van 11.00 tot 14.00 uur in de Bibliotheek in de Marktstraat 19 en iedere dinsdag (behalve de laatste van de maand) van 9.00 tot 12.00 uur in het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1.