Bandbrouwerij: Verzamelplek voor jonge muzikanten

Aalsmeer – Al sinds 2015 is De Bandbrouwerij een begrip voor alle jonge muzikanten in Aalsmeer en omstreken. Tijdens de Bandbrouwerij stelt N201 al haar oefenruimtes beschikbaar zodat iedereen naar hartelust samen muziek kan maken, nieuwe dingen proberen en andere muzikanten leren kennen. Er zijn al veel nieuwe vriendschappen onstaan. Dat heeft door de jaren heen geresulteerd in vele nieuwe bandjes, veel gezellige optredens en ook voor de toekomst maakt N201 zich er hard voor dat dit zo blijft.

Vrijdag 31 maart is de volgende Bandbrouwerij en iedereen is welkom, alle oefenruimtes zijn volledig ingericht en je hoeft dus alleen je instrument mee te nemen. Maak je vooral niet druk of je wel goed genoeg bent: als je een klein beetje muziekles hebt gehad zorgen de anderen wel dat je ergens aan kunt haken en er is een bandcoach aanwezig die je kan helpen.

Voorronde Popprijs

Het standaard schema is vrijdags om de week maar komende weken is het schema iets anders vanwege de voorronde van de Popprijs Amstelland op 14 april en het Groep 8 feest op 12 mei. De eerst volgende data zijn: 31 maart, 28 april, 19 mei en 2 juni. Op 14 april is er wel Bandbrouwerij voor kids in oefenruimte 1. Voor De Bandbrouwerij is N201 aan de Zwarteweg 90 vrijdag geopend vanaf 20.00 uur. Meer info, foto’s en filmpjes zijn te vinden op de Facebook of insta van de Bandbrouwerij.