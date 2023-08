Bandbrouwerij gaat weer van start in N201

Aalsmeer – Vanaf vrijdag 1 september zijn de oefenruimtes van N201 weer om de week beschikbaar voor alle muzikanten uit de wijde omtrek die samen willen jammen, nieuwe, dingen proberen, nieuwe muzikanten leren kennen en uiteraard voor de gezelligheid!

De Bandbrouwerij is een vrijplek voor alle muzikanten: Op welk niveau je speelt en welk genre maakt niet uit, de bandcoaches of andere muzikanten zorgen er wel voor dat je ergens aan kunt haken. Ook als je geen instrument speelt ben je welkom om een kijkje te komen nemen want er is van alles te doen vrijdags in N201: behalve een lekker drankje aan de bar kun je er ook poolbiljarten, pingpongen, tafelvoetbal, kaarten of andere spelletjes doen.

Ook dit najaar weer regelmatig optredens van bands en soms ook dj’s op vrijdagavond, via social media en de website wordt iedereen op de hoogte gehouden. Muziekcentrum N201 aan de Zwarteweg 90 is vrijdags geopend vanaf 20.00 uur en de entree is gratis.