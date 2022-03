Babbelbankjes verrijken Aalsmeer en Kudelstaart

Aalsmeer – Sinds vorige week wordt er hard gewerkt aan de plaatsing van de babbelbankjes in Aalsmeer en Kudelstaart. Maandag 14 maart was het eerste bankje op het Drie Kolommenplein helemaal klaar. Wethouder Openbare Ruimte Robert van Rijn en indiener van de babbelbankjesmotie Marlon van Diemen namen het bankje officieel in gebruik.

Deze week worden de bankjes voorzien van armleuningen en een vraag. Wethouder van Rijn: “De bankjes zijn een mooie manier om meer aandacht te krijgen voor eenzaamheid. Maar soms is het best moeilijk een gesprek te beginnen met iemand, zelfs op een babbelbankje. Daarom voorzien we ieder bankje van een vraag. Die kan dan als ijsbreker dienen. En dan krijg ik nu de vraag wie mijn favoriete Aalsmeerder is. Nou, dat vind ik echt heel moeilijk, ik heb er zo veel. In ieder geval genoeg onderwerp voor gesprek.”

Motie

De babbelbankjes zijn het resultaat van een unaniem aangenomen motie in de raad, die ingediend was door Marlon van Diemen. De raad wil zo aandacht voor het onderwerp eenzaamheid. Van Diemen: “Ik ben zo blij dat de bankjes er nu staan! Eenzaamheid is een belangrijk, maar moeilijk thema. Dankzij deze bankjes kunnen meer inwoners elkaar leren kennen. Ik hoop dat er veel mooie ontmoetingen en gesprekken op zullen plaatsvinden.”

Vragen

Iedere babbelbank heeft een andere vraag op de leuning. “Waar ben je het meest trots op?” “Wat is het leukste dat je deze week hebt meegemaakt?’ “Wat ga je vanavond eten?” “Wat is je favoriete plek in de gemeente?” De vragen zijn voorzien van het wapen van Aalsmeer. Wethouder van Rijn: “De Leeuw met de aal uit de Westeinderplassen. Het wapen verbindt ons allemaal in Aalsmeer en Kudelstaart. Jong of oud, eenzaam of niet. Het zou mooi zijn als de babbelbankjes ook verbindingsbankjes worden.”

Bijschrift foto:

Wethouder Robert van Rijn en raadslid Marlon van Diemen onthullen eerste babbelbankje op het Drie Kolommenplein, in het bijzijn van vertegenwoordiger van het Gezondheidscentrum dokter Frans Göbel.