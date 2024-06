Avond4daagse Aalsmeer een groot succes!

Aalsmeer – De eerste Avond4daagse in Aalsmeer is, na enkele jaren van afwezigheid, terug en hoe. Afgelopen maandag 3 juni startte de eerste wandelavond onder auspiciën van de nieuw opgerichte stichting met heel veel deelnemers en donderdag 6 juni was er een gezellige en goed georganisatie finish bij het evenemententerrein in Hornmeer. Vrolijke deelnemers en trotse blikken na de uitreiking van de felbegeerde en verdiende medailles.

Er waren alle dagen mooie routes uitgezet en in een sliert werden deze vrolijk door Aalsmeer gelopen. Er zijn vast door zowel de jeugdige als de volwassenen deelnemers verrassende plekjes in de gemeente ontdekt. Het weer zat ook mee, geen regen en vier keer een aangename temperatuur (niet te warm en niet te koud).

“Goed en leuk geregeld”

Zowel de organisatie als de deelnemers zijn heel tevreden over deze eerste editie, waar vooralsnog alleen nog de afstand van 5 kilometer gewandeld kon worden. Volgend jaar hoopt de stichting ook een route van 10 kilometer te kunnen aanbieden, maar zeker is in ieder geval dat de Avond4daagse Aalsmeer in 2025 opnieuw gelopen kan worden.

En het aantal deelnemers zal opnieuw groot zijn, gezien de reacties: “Wat hebben we genoten van de Avond4daagse Aalsmeer. Alles was goed en leuk geregeld, ook de binnenkomst. Nu al zin in volgend jaar!” Een groter compliment kan je als organisatieteam toch niet krijgen en terecht: Bedankt toppers! De nieuw in het leven geroepen Avond4daagse kan een groot succes genoemd worden.

Foto’s: www.kicksfotos.nl