AVA-er Bas Stigter loopt 10 km clubrecord

Aalsmeer – Op vrijdagavond 9 oktober heeft Bas Stigter met een tijd van 30 minuten en 35 seconden een prachtig nieuw AVA clubrecord gelopen op de 10 kilometer op de baan. Tijdens de ‘Blijdorp 10.000’, georganiseerd door Rotterdam Atletiek, moest Bas niet alleen strijden tegen een sterk deelnemersveld, maar ook tegen een flinke wind. De eerste 6 kilometer liep hij in een groepje waarbij de Kudelstaarter veel kopwerk moest doen om op een goede tijd uit te komen, maar waarin ook goed werd samengewerkt. Vanaf 6 kilometer versnelde Bas en de laatste 3 kilometer liep hij zelfs binnen de 9 minuten!

Met dank aan zijn vader, persoonlijk coach en ex-Nederlands kampioen marathon Aart Stigter, die iedere ronde de rondetijden riep. Eindtijd 30:35, hetgeen voor Bas zowel een verbetering van zijn persoonlijk record als van het clubrecord met maar liefst 55 seconden is.

Het vorige 10 kilometer clubrecord op de baan stond op naam van Corné Timmer die in dezelfde serie startte. Hij begon goed en kwam bij 5 kilometer nog door in 15:48, een tijd waar velen alleen maar van kunnen dromen. Vanwege een vervelende blaar moest Corné helaas bij 6 kilometer de strijd staken, want op één been kun je natuurlijk niet hardlopen.

Derde AVA-er die op de baan in Rotterdam verscheen was Stefan Wolkers. Stefan bouwde zijn race goed op en kon zelfs de laatste 2 kilometer nog versnellen. Met als resultaat een knappe eindtijd van 33:34, een verbetering van zijn persoonlijk record met 18 seconden.

Foto: Bas Stigter uit Kudelstaart (nummer 210) aan kop op weg naar een snelle tijd op de 10 kilometer.