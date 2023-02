Autobrand in parkeergarage bij stadshart Amstelveen

Amstelveen – Bij de brand in de parkeergarage bij het stadshart in Amstelveen zijn dinsdag 21 februari zeker twee voertuigen in vlammen opgegaan en een derde, nabij geparkeerde auto, raakte zwaar beschadigd. Het vuur was aan het einde van de middag onder controle, maar nog niet uit.

De brandweer werd omstreeks 16.45 uur opgeroepen voor de brand en schaalde daarna al snel op naar middel brand. De omgeving van de parkeergarage werd afgesloten. Ook het busplatform. Daardoor was er enige tijd hinder voor de bussen die stoppen bij het busplatform.

De parkeergarage ligt pal naast een druk winkelcentrum. Er was een heftige rookontwikkeling, die ver in de omtrek werd gezien. Zodra de meeste rook was weggetrokken, is het busverkeer weer opgestart.

De voorlichter van de brandweer kon nog niet aangeven hoe de brand kon ontstaan, dit gaat nog nader onderzocht’ worden.

Fotograaf: VLN Nieuws