Autobedrijf Nieuwendijk deelt prijzen uit

Aalsmeer – De hele maand november vierde Autobedrijf Nieuwendijk haar veertigste verjaardag. De showrooms waren kleurig versierd, een feestelijke jubileumkrant werd op grote schaal verspreid en de hele maand waren er aantrekkelijke aanbiedingen waar goed gebruik van is gemaakt.

Als klap op de vuurpijl zette Nieuwendijk een interactieve prijsvraag op waarbij mooie prijzen te winnen waren. De hoofdprijs, een jaar lang gratis rijden in een gloednieuwe elektrische Renault Twingo, werd vorige week uitgereikt.

Jaar lang gratis Twingo rijden

Uit de meer dan 700 inzendingen die binnenkwamen op de prijsvraag werd Menno Blank als winnaar gekozen vanwege zijn originele antwoord op de vraag hoe autorijden er over 40 jaar uit zal zien. Hij mag nu een jaar lang gratis rijden in de nieuwste Renault, de Twingo Electric. Nog net voor de showrooms moesten sluiten overhandigde directeur Kees Nieuwendijk de sleutels van de auto aan Menno, die zich geen beter begin van de feestdagen had kunnen wensen. De video van de prijsuitreiking is te zien op de facebookpagina van Nieuwendijk. Daarnaast ontvingen vier deelnemers een accessoirescheque van 400 euro en krijgen vierenveertig deelnemers 40 euro korting op hun volgende onderhoudsbeurt.

Vol vertrouwen verder

Autobedrijf Nieuwendijk is een familiebedrijf met een rijke historie. Opvallend is de groei die het bedrijf sinds de oprichting in 1980 heeft doorgemaakt. Sinds kort vallen ook Amsterdam en Zaandam onder het verzorgingsgebied van de Renault- en Dacia-dealer. Klanten waarderen de uitstekende service en persoonlijke benadering die ondanks de groei behouden zijn gebleven. De Nieuwendijk-directie blikt uiterst tevreden terug op de afgelopen veertig jaar en ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Foto: Directeur Kees Nieuwendijk overhandigt de sleutels aan winnaar Menno Blank.