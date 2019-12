Auto uitgebrand en diverse vernielingen wc Adelhof in Mijdrecht

Het was erg onrustig in Mijdrecht op Oudejaarsavond. Rond 23.15 uur werd een auto in brand gestoken die geparkeerd stond op het parkeerterrein aan de Prinses Margrietlaan. Dat de auto niet vanzelf in brand was gegaan was al snel duidelijk aangezien de politie naast de auto een jerrycan met vloeistof aantrof die de dader(s) hadden laten staan. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto uitbrandde. De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844.

Ook waren er vele vernielingen op het winkelcentrum naast het parkeerterrein. Meerdere prullenbakken en vlaggenmasthouders zijn vernield.