Uithoorn – Aan de Fender in Uithoorn is in de nacht van zondag op maandag een auto uitgebrand. De brand werd omstreeks 1.15 uur ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Omstanders melden dat zij personen hebben zien rennen waardoor het vermoeden bestaat dat de auto in brand is gestoken. Ook zou de politie bewijsmateriaal hebben aangetroffen. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Foto: VTF