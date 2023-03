Auto te water na aanrijding

Regio – Op de N201 bij Amstelhoek is zaterdagochtend een auto te water geraakt na een ongeval. Een personenauto kwam in botsing met een andere personenauto. Een van de personenauto’s raakte te water en de andere heeft een paal geschampt. Zeker een persoon is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De met spoed ter plaatse gekomen brandweerduikers hebben de auto nog geïnspecteerd op inzittenden, maar hiervan bleek geen sprake. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. (foto: VLN Nieuws)