Auto te water langs de Achterweg

De Kwakel – Donderdag 23 mei rond half negen in de avond is langs de Achterweg in De Kwakel een auto in de sloot gereden. Een omwonende hoorde de klap van de auto. “Ik was aan het roken in de tuin toen ik een klap hoorde. Ik wist meteen dat het een botsing of eentje het water in was,” zegt Rick Ronald. “Ik ben naar de auto toegerend en zag twee meiden in de auto.”

In de te water geraakte auto zaten twee personen, zo bevestigd de politie. Rick hielp de dames uit de auto, vervolgens kwamen de hulpdiensten. Toch werd uit voorzorg de brandweer gealarmeerd met onder andere de duikers. Die bleken niet nodig.

Een berger heeft de auto uit het water gehaald. Getuigen zeiden dat de auto moest uitwijken voor een haas. De dames waren flink geschrokken, maar gelukkig niet gewond.

Foto: Inter Visual Studio / Koen de Boer