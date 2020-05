Auto in sloot op Aalsmeerderweg

Aalsmeer – Op zaterdag 2 mei rond kwart voor zeven in de avond is een auto in de sloot naast de Aalsmeerderweg beland. De politie, brandweer en ambulancedienst zijn ter plaatse gegaan. Toen zij arriveerden was de bestuurder al uit de auto geklommen.

De automobilist is ongedeerd gebleven. Wel is de bestuurder kort onderzocht door de medewerkers van de ambulancedienst.

Naar de exacte oorzaak wordt een onderzoek ingesteld. Waarschijnlijk heeft de bestuurder de berm geraakt en vervolgens is de auto in de sloot gegleden. De auto is door een takelbedrijf uit de sloot gehaald.

Foto: Marco Carels