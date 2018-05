Auto in brand na zware aanrijding

Aalsmeer – Rond middernacht van zondag 20 op maandag 21 mei zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een zwaar verkeersongeval op de kruising Legmeerdijk met de Burgemeester Kasteleinweg. Twee auto’s waren hard op elkaar gebotst. De politie, ambulancedienst en brandweer waren snel ter plaatse.

Eén van de twee voertuigen vloog nagenoeg direct na de aanrijding in de brand. In de andere auto zat een persoon bekneld. De brandweer heeft de persoon uit de auto bevrijd door de deuren te verwijderen. Het slachtoffer is diret overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandende auto heeft de brandweer geblust. Beide voertuigen zijn total loss. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De kruising is urenlang afgesloten geweest voor het verkeer.

Foto: Marco Carels. Bron: Brandweer Aalsmeer