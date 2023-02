Atletiek: Goud voor Erica en Wim bij NK Indoor

Aalsmeer – Afgelopen weekend 4 en 5 februari namen Erica Belandi en Wim Metselaar deel aan de Nederlandse Kampioenschappen indoor atletiek in Omnisport in Apeldoorn. Erica had zich ingeschreven voor de 3000 meter in de categorie V50 en Wim voor de sprintnummers 60, 200 en 400 meter in de categorie M80. Erica (met nummer 5043) was onlangs 50 geworden, dus een uitgelezen kans goed te presteren in deze leeftijdsklasse. Met een tijd van 10 minuten en 47,10 seconden was zij eerste en tevens Nederlands kampioen omdat ze ruim voldeed aan de medaillelimiet.

Ook Wim is nog jong in zijn leeftijdsklasse en deze wedstrijd was een eerste kans te presteren in een nationaal indoor kampioenschap. Wim werd eerste op de 60 meter in een verrassende tijd van 11,15 seconden. Deze tijd is een nieuw Nederlands indoorrecord. Bovendien voldeed hij daarmee aan de medaillelimiet en mag hij zich dus ook Nederlands kampioen noemen. Zijn 200 meter liep hij in 38,01 seconden en de 400 meter in 1 minuut en 32,50 seconden. Bij beide afstanden werd hij eerste. Ook deze tijden zijn Nederlandse indoorrecords. De prestaties van deze twee atleten van Atletiekvereniging Aalsmeer leverden vier clubrecords op.

Foto Theo Woldberg: Erica Belandi in actie op de 3.000 meter tijdens het NK Indoor.