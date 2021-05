Astra Zenica: Uithoorn scoort ver boven landelijk gemiddelde

Uithoorn – Omdat er veel gedoe was over het Astra Zenica vaccin, besloot de fractie van het CDA zich op de hoogte te stellen van de situatie bij de coördinator van de inentingscampagne voor de Uithoornse Huisartsen Coöperatie, mevrouw Elvira Heij. Zij is ervaren in de organisatie van grootschalige vaccinatiecampagnes en managet o.a. de jaarlijkse griepprik die Uithoornaars kunnen halen in het gezondheidscentrum de Waterlinie. Voor de Covid-19 vaccinatie wordt de uitvoering samen gedaan met huisarts Lena Apeldoorn.

Beter dan gemiddeld.

Daar waar de landelijke score in vaccinaties rond de 70% blijft steken, scoort Uithoorn bijna 85%, weliswaar met enige hulp (nabellen) maar duidelijk beter dan het landelijke beeld. Dat verklaart dan ook meteen waarom er amper sprake is van vaccin-uitval in Uithoorn. Voor die paar mensen die niet op komen dagen is er onmiddellijk een plaatsvervanger, vaak op grond van een medische reden. “we hebben een reservelijst, maar ook daar komen we niet helemaal aan toe” aldus Elvira.

Lena Apeldoorn vult aan: voor weigeraars en/of spijtoptanten hebben we geen reservevoorraad. De nieuwe zendingen voor de 2e prik zijn al besteld en komen straks op volgorde binnen en de extra zendingen waar de minister het over heeft staan nog niet gepland In Uithoorn dus houden we gewoon het oorspronkelijke schema aan. Het is simpelweg te veel werk om nu alle zorgvuldig afgestemde schema’s overhoop te gooien, voor misschien een weekje tijdswinst.

“Bovendien werkt het Astra Zenica vaccin het best met een interval tussen prik 1 & 2 van zo’n 12 weken” vult Heij aan.

Opschalen met GGD

Op dit moment zien mensen dat de vaccinaties werken en spijtoptanten moeten zich nu dan ook wenden tot de GGD’s die het enorm druk gaan krijgen mede door de 4 jaargangen die momenteel per week worden “geprikt”. De doelstelling van 9 miljoen prikken zal begin juni al worden gehaald. Dat doel kan alleen door de inzet van de grootschalige prikstations van de GGD worden gerealiseerd. Daar worden de overige vaccins ook toegepast, Astra Zenica blijft vooralsnog voornamelijk via de huisartsen worden toegepast.

Geen Garanties

Een vaccinatie is en blijft geen garantie, het is geen harnas van onkwetsbaarheid. Het helpt en beschermt wel en mocht er een besmetting voorvallen dan zijn de gevolgen veel milder.

Heij en Apeldoorn benadrukken echter nog eens dat de “standaard” regels in acht genomen moeten worden: handen wassen, afstand houden en mondkapje voor.

Op de foto van links naar rechts: Elvira Heij (UHAC), André Jansen (CDA) Nahid Aoulad Buchta (CDA) Lena Apeldoorn (UHAC)