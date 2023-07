Vinkeveen – Het begon allemaal met twee enthousiaste bestuursleden van V.V. Atalante Vinkeveen. Regi Pothuizen en Rick de Groot hadden samen een grote wens: een tof beachtoernooi opzetten in Vinkeveen. Na veel brainstormen, mensen overtuigen van hoe leuk het kan zijn, sponsoren werven en vergunningen aanvragen, was het afgelopen weekend dan zover! Het Assuline Turfstekers Beachtoernooi vond op vrijdag 7 en zaterdag 8 juli plaats op de eigen gebouwde beachplaza op de parkeerplaats van sportpark de Molmhoek en het terrein van K.V. De Vinken.

De beachplaza bestond uit zes velden (drie op de eigen twee beachvelden en drie op de parkeerplaats), een bar, een geweldig springkussen voor de kinderen en veel ruimte om in de schaduw te genieten van een heerlijk koel drankje en lekker hapje van ‘burger-meester’ Tim.

De 33 teams waren verdeeld over drie verschillende klasses: een recreantenklasse en een dames- en een herenwedstrijdklasse. Er werd gespeeld om één gewonnen set en dus niet op tijd. De wedstrijden op vrijdag eindigden iets later dan verwacht rond 22.30 uur.

De volgende dag waren de teams vanaf 12.45 uur weer welkom op de beachplaza. Ondanks de hitte was iedereen aanwezig. Vanaf 13.30 uur gingen de wedstrijden van start. De organisatie had gezorgd voor een sproeipunt, zodat er na de wedstijd afgekoeld kon worden. De warmte had geen invloed op het fanatisme van de teams; er werd hard geknokt voor een plekje in de felbegeerde halve finales. Deze werden in alle klasses tegelijk gespeeld rond 18.45 uur. Vervolgens werden de finales op het Assuline hoofdveld gespeeld. Iedereen ging rondom het veld zitten, wat een geweldige sfeer gaf.

De finales waren echt het klapstuk van het toernooi. Onder aanmoediging van de vele supporters gingen de overwinningen naar:

Recreantenklasse: Sander Verlaan, Peter Kooijman, Tim van Scheppingen en Ralf Zaal.

Wedstrijdklasse dames: Ingeborg Goes, Isa Verweij, Lisanne de Graaf en Suzan Heijne.

Wedstrijdklasse heren: Hendrik-Jan van der Leeden, Danny Spithoven en Steven van Selm.

Voor de winnaars was er uiteraard een mooie beker en daarnaast ook nog een dinerbon van De Veensteker.