Argon weer in laatste minuut onderuit￼

Mijdrecht – Tot in minuut 90 stond er nog steeds een 0-0 stand op het scorebord in Leusden, maar een persoonlijke fout in de defensie van Argon zorgde ervoor dat Roda ‘46 toch de voor hun belangrijke drie punten binnen harkten.

De eerste helft was behoorlijk in evenwicht en kreeg Argon mogelijkheden om te scoren. Al in de derde minuut kreeg Argon een hoekschop te nemen, Justin Schouten zette hoog voor waardoor de meegekomen Yannick van Doorn in kon koppen, echter de bal schoot naast het doel. Daarna was het in aanvallend opzicht rustig, Roda nam niet te veel risico en Argon kon het in verdedigend opzicht allemaal handelen. Een afstandsschot van Jordy Zwaneveld had een beter lot verdiend maar de bal ging via de doelman en de lat over. Even later lanceerde Bas Schaefers een vrije trap maar de bal werd een prooi voor de keeper. Halverwege de eerste helft kreeg de thuisploeg twee mogelijkheden, de eerste was een schot van de zijkant van Freek van Wijk die op het dak van doel eindigde en de tweede mogelijkheid van dezelfde speler werd door keeper Juran Doezeman tot hoekshop verwerkt. Vlak voor rust probeerde Tim Waning het met een afstandsschot, maar daar had de doelman geen moeite mee. Ook een schot van Dave Tolboom van Roda werd door Doezeman gepareerd.

Feller Roda

Argon begon met een wissel, Siep Keulemans bleef in de kleedkamer achter, Layomi Williams verving hem. Roda had duidelijk meer aanvallende bedoelingen maar het stuitte regelmatig op de deze middag uitstekende Argon doelman Juran Doezeman. Roda was ook wel slordig in de afwerking en hield Argon lang in leven. Een vrije schietkans ging over het doel, en tweemaal werd van dichtbij in handen van Doezeman geschoten. Het laatste kwartier kwam Sherweny Felicia in het veld voor Tigo Limburg en ook Ocean jay Irion en Milan Keizer kwamen in het veld voor Yannick van Doorn en Sven Beek. De slotfase was wel hectisch, heel Roda claimde tot tweemaal toe een strafschop maar scheidsrechter Gert van den Broek bleef rustig en hield tevens de kaarten op zak. In de laatste minuut probeerde Justin Schouten nog een aanvallende actie maar hij liep zich vast en in de aanval die daarop volgde profiteerde hun spits van een slordigheid in defensief opzicht bij Argon waardoor het van dichtbij gemakkelijk scoren was voor Jelle Onink: 1-0. Zaterdag a.s. speelt Argon thuis tegen De Jodan Boys.

Foto’s: Hans van Gelderen