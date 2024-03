Argon verliest wedstrijd en spelers

Mijdrecht – Thuis tegen Victoria kon Argon de goede lijn van de afgelopen week niet voortzetten. De ruststand van 0-1 achter was niet bepaald onoverkomelijk, maar omdat er in de eerste helft al twee verdedigers geblesseerd van het veld moesten en er in blessuretijd van de eerste helft ook nog een rode kaart viel waardoor zo goed als alle verdedigers vervangen moesten worden en de wissels daardoor verbruikt waren moest de wedstrijd het laatste kwartier met negen spelers uitgespeeld worden en liep Victoria uit naar 0-3. Argon trainer Aart Jan van Boksel had zo’n wedstrijdverloop nog nooit meegemaakt, wel prees hij de inzet van de spelers die tot de laatste minuut alles gaven.

Onder druk

In het begin van de wedstrijd was het al gelijk raak wat betreft het blessureleed, al binnen vijf minuten maakte Raoul van Wijk een verkeerde beweging waardoor hij de eerste was die geblesseerd naar de kant moest, Teun Gortenmulder verving hem. Victoria begon met twee vrije trappen, de eerste van Benjamin Wade werd door Doezeman gepakt en de tweede van Luc den Otter zeilde over de muur. Argon zette daar een afstandsschot van Max Oliemans (net naast) tegenover. Even daarna teisterde Sven Beek het zijnet en bij een latere poging werd zijn schot geblokt. Nadat Luuk van Ommeren van dichtbij op de voeten van Juran Doezeman mikte kwam na 35 minuten Victoria erg gelukkig aan het eerste doelpunt, na een voorzet vanaf de achterlijn kwam de bal via een verdediger van Argon erg gelukkig tegen de voet van Finn Westerveld 0-1. Nauwelijks een minuut later stuitte Hessel Witkop van dichtbij op Doezeman. Even daarna raakte ook Tygo Limburg geblesseerd toen hij een draaiende beweging maakte, Tim Waning verving hem. Vlak voor rust nam Luc den Otter namens Victoria nog een vrije trap maar ook deze verdween over de muur. Na het voorbereidende werk van Sven Beek zette Tim Waning de bal voor, de kopbal van Erkely de Sa scheerde over de doellat. In de negen minuten durende bijtelling kreeg Argon nog twee hoekschoppen te nemen en ontving Wouter Winters de rode kaart van scheidsrechter Johan van Genderen vanwege het te laat inzetten van een sliding.

Nog meer blessures

Bijna gelijk al na de aftrap moest ook Max Oliemans van het veld gedragen worden met een enkelblessure. Voordat de mogelijkheid zich aandiende om wissels in te brengen zorgde Luuk van Ommeren met een intikkerje voor de 0-2. Niels de Vries en Jayden Zschuschen werden ingezet terwijl ook Sven Beek moest afhaken. Drie minuten later was balverlies er de oorzaak van dat weer Luuk van Ommeren door mocht gaan en de stand op 0-3 bracht. Argon ging nog wel door maar verder dan een schot van Tim Waning die keeper Jonkman tot hoekschop verwerkte kwam het niet. Inmiddels strompelde ook aanvoerder Justin Schouten geblesseerd naar de bank en moesten negen spelers de wedstrijd uitspelen. Victoria profiteerde hier niet echt van, alleen invaller Tijs Biemans testte Juran Doezeman nog even.

Zaterdag gaat Argon op bezoek bij Aalsmeer.