Argon pas in slotfase langs FC Breukelen

Mijdrecht – Eigenlijk gaf de pupil van de week Jace Pauw het voorbeeld hoe de wedstrijd zou verlopen. Zijn eerste doelpoging ging naast maar in de herkansing scoorde hij toch. Zo ging het later in het echt eigenlijk ook in de wedstrijd. Toen er na een kwartier al een 1-1 stand op het scorebord stond en dit tot in minuut 90 nog steeds oplichtte, hield menig toeschouwer al rekening met een puntendeling. Maar het slotoffensief, dat behoorlijk wat kansen voor Argon opleverde, werd uiteindelijk doorslaggevend. In minuten 93 en 97 liet de aanval van Argon het net bollen: eindstand 3-1.

Snel doelpunt

Al in de beginfase een poging van Bas Schaefers die alleen voor keeper Levi Las van Bennekom verscheen maar hij kopte naast. Aan de andere kant moest Saverio Zondag uit zijn doel snellen om een uitbraak van Tim Bijl te onderscheppen. Even daarna kreeg Argon een hoekschop, Justin Schouten zette voor, kreeg de bal weer terug en vervolgens werd de bal weer hoog voorgezet, de meegekomen Teun Gortenmulder bracht de bal met een fraaie omhaal in de doelmond, een verdediger probeerde nog een doelpunt te voorkomen, echter de bal verdween over de doellijn, 1-0. Maar de voorsprong kon slechts tien minuten vastgehouden worden toen Junior Welten profiteerde van een blunder in de Argon defensie door vrij gemakkelijk maar fraai in te schieten voor de 1-1. Daarna weer een paar mogelijkheden voor de thuisploeg, keeper Van Bennekom onderschepte een aanval van Argon, de bal kwam vervolgens bij Bas Boelhouwer die de bal opwipte maar die zag de bal naast een leeg zag gaan. Ook een poging van Sven Beek mislukte toen hij op aangeven van Tygo Limburg afdrukte en de bal via keeper en lat achter het doel verdween. Nadat Quentin Oliekan een poging geblokt zag en ook nog naast had geschoten probeerde Teun Gortenmulder het weer met fraaie omhaal maar deze actie had nu geen succes, de bal werd onderschept.

Rommelig

De tweede helft was slordig en rommelig en de doelpogingen liepen meestal op niets uit. Quint Piris was wel duidelijk aanwezig maar had aanvankelijk geen geluk. Zo ging een kopbal van dichtbij naast en rolde een voorzet van hem voorlangs het doel. Vervolgens kwam Tim Waning in het veld en deed FC Breukelen wat terug, Job van Geffen knalde voorlangs en Junior Welten zag zijn vrije trap bij doelman Zondag terecht komen. Daarna kon Justin Schouten Argon op voorsprong zetten toen hij alleen voor de doelman verscheen, maar de bal ging naast de voor Argon verkeerde kant van de paal. Met nog een kwartier te gaan, kwamen Frank Wiafe Danquah, Stan van Balgoijen en Jeroen Houwing de gelederen versterken. Na twee ingrepen van doelman Zondag nam Argon in de slotfase het heft in handen, een inzet van Bas Schaefers werd uit de doelmond gekopt en een hoekschop van Tim Waning werd door Frank Wiafe Danquah over gekopt. Inmiddels in blessuretijd werd een hoekschop van Tim Waning door Quint Piris verzilverd 2-1. Protesten van De FC werden door scheidsrechter Ario Hemkes niet gehonoreerd. Vier minuten later zorgde opnieuw Piris voor de eindstand. Een hard schot van Piris werd door doelman Van Bennekom gepareerd, maar in de rebound was het wel raak, 3-1. Gezien de vele mogelijkheden een verdiende overwinning voor Argon. De competitie wordt vervolgd op 1 maart. Dan gaat Argon op bezoek bij Nieuw Utrecht.

Quint Piris scoorde twee keer in blessuretijd. Foto: Hans van Gelderen.