Argon jeugdtrainers geïnspireerd door De Beweegtrainer

Mijdrecht – Afgelopen vrijdagavond stond bij SV Argon in het teken van een inspirerende kennismaking met ‘De Beweegtrainer’. Tijdens een actieve en informatieve sessie kregen de jeugdtrainers de kans om zich verder te ontwikkelen en nieuwe inzichten te verkrijgen ten aanzien van jeugdvoetbaltraining en de veelzijdige ontwikkeling van spelers.

Tristan Boekestijn, de oprichter van De Beweegtrainer, is een gepassioneerd jeugdtrainer en sportinnovator. Hij bekijkt voetbalontwikkeling vanuit een breder perspectief dan alleen de bal. “De bal staat uiteraard centraal, maar het is net zo belangrijk om aandacht te besteden aan de breed motorische, sociale en pedagogische aspecten binnen het voetbalspel”, zegt Tristan. “Vroeger speelden kinderen veel buiten. Ze voetbalden, klommen in bomen en speelden verstoppertje. Een breed motorische en sociaal veelzijdige ontwikkeling was vanzelfsprekend. Tegenwoordig is dat helaas niet meer altijd het geval, en dat is een gemis.”

Balgerichte oefenvormen

Met de aanpak van De Beweegtrainer worden balgerichte oefenvormen en spellen geïntegreerd met veel aandacht voor variatie en afwisseling. Zo ontwikkelen jonge voetballers betere voetbalvaardigheden, maar worden ze tegelijkertijd uitgedaagd om te blijven leren. En daar worden het betere voetballers van. “Het belangrijkste blijft echter dat het plezier in het spel centraal staat”, aldus Tristan. “Voetbal moet altijd leuk zijn.”

Na de actieve sessie op het veld vervolgden de trainers de avond met een meer theoretische benadering. Onderwerpen zoals De 6 SPEEL-principes en de kenmerken van spelen en veelzijdig leren voetballen werden besproken. Alle thema’s altijd gericht op het motiveren van spelers en het maximaliseren van het spelplezier.

De trainers gingen huiswaarts met praktische tools en nieuwe inzichten om veelzijdig leren voetballen te integreren in hun trainingen. De avond werd afgesloten aan de bar, waar nog lang werd nagepraat en menig voetbalvisie gedeeld werd. Er is geen twijfel: De Beweegtrainer heeft een blijvende indruk achtergelaten. Dit belooft een mooie stap te zijn in de verdere voetbalontwikkeling bij SV Argon en samenwerking met De Beweegtrainer.

Argon jeugdtrainers zijn geïnspireerd door De Beweegtrainer. Foto: aangeleverd.