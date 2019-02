Argon in foutenfestival onderuit tegen CSW

Mijdrecht – Wilnis – De door sommigen met enige spanning tegemoet gezien: de derby in de eerste klas tussen CSW en Argon liep uit op een foutenfestival. Beide ploegen deden in dit opzicht niet voor elkaar onder. De bal naar een medespeler plaatsen lukte meestal niet en bij simpele passes gleed de bal over de achter- of zijlijn of kwam bij de tegenstander terecht. Argon speelde bij vlagen wel beter in de combinatie maar dat hield meestal op bij rand strafschopgebied. De thuisploeg was fysiek de bovenliggende partij en toonde vaak meer passie. Het vuurwerk dat werd verwacht in dit duel was alleen te zien voor de wedstrijd dat vanaf de dijk werd afgeschoten.

Doelpoging

De eerste doelpoging was voor Argon, het was Rachad Madi die na een hoekschop de bal over schoot. Halverwege werd een poging van CSW middels Van der Horst geblokt en een inzet van Dave Cornelissen, die wel erg lang door mocht gaan, leverde een hoekschop op voor de thuisploeg. De beste mogelijkheid was in de slotfase van de eerste helft voor opnieuw Cornelissen, op links doorgebroken had hij een vrije schietkans, echter de bal schoof hij voorlangs het doel van Romero Antonioli. Beide doelmannen kregen geen gerichte schoten op doel.

Gevaarlijk

De tweede helft waren de doelmogelijkheden voor beide ploegen ook zeer schaars, alleen de dode spelmomenten zagen er gevaarlijk uit. In het begin kreeg Argon een vrije trap, Tim Steij plaatste de bal naar voren en Ian Refos kopte wel raak maar in handen van Rahim Gök. Maar na een kwartier kreeg CSW ook een vrije trap. Aanvoerder Nick van Asselen plaatste de bal in de verre hoek en vervolgens verdween de bal in het doel 1-0. Een half uur later bleek dit het winnende doelpunt. Daarna probeerde Argon het met aanvallend ingestelde wissels de gelijkmaker te forceren maar het bleef bij hard werken en proberen. Enig lichtpunt was dat Patrick Lokken voor het eerst sinds 15 september weer wat speelminuten mocht maken.

Fotobijschrift:

Patrick Lokken van Argon in duel met Maikel Pauw van CSW. Foto Hans van Gelderen