Argon in blessuretijd onderuit tegen Montfoort￼

Mijdrecht – Pas in de toegevoegde tijd moest Argon buigen voor Montfoort, in de eerste helft met maar weinig doelkansen voor beide ploegen scoorde Argon wel de 1-0 en hield dit vast tot minuut 83 toen de gelijkmaker viel. In een hectische slotfase viel diep in blessuretijd dan toch de 1-2 voor de bezoekers. Het was tevens het eerste succes voor de gelegenheidscoaches Jeroen de Vlieger en Andy van Vliet die de ontslagen Gert Kruys vervingen.

Weinig actie

De eerste helft kon eigenlijk schriftelijk afgedaan worden, weinig mogelijkheden tot scoren en veel werd de lange bal gegeven die dan net weer niet aankwam. We zagen na elf minuten een eerste poging van Thomas Koense namens Montfoort die alleen een hoekschop opleverde die vervolgens middels een kopbal naast de paal terecht kwam. Na een kwartier een eerste hoekschop voor Argon maar die leverde ook niets op. Na bijna veertig minuten zagen we weer een lange bal, nu van Bas Schaefers die nu wel goed bij Sven Beek terecht kwam, hij controleerde de bal fraai en schoof die beheerst in de verre hoek 1-0. In minuut 45 ging Sven Beek er weer op rechts vandoor, gaf de bal voor doel waar een tweetal aanvallers klaar stonden, echter het leverde alleen een hoekschop op.

Kansen voldoende

De tweede helft was een aantrekkelijke wedstrijd, Erkelly de Sa was ingevallen voor Jayden Zschuschen, en in de beginfase moest Argon doelman Juran Doezeman tweemaal flink aan de bak om Montfoort (dat nu het windvoordeel had) van scoren af te houden. Met nog een half uur op de klok werd een vrije trap van Justin Schouten door Teun Gortenmulder ingekopt, scheidsrechter Hemkes constateerde een hoekschop die daarna in het doelgebied opnieuw bij Gortenmulder terecht kwam, met een knappe omhaal schoot hij hard in maar keeper Robin Vianen reageerde met een prima reflex en voorkwam een zeker doelpunt. Daarna was het weer Montfoort dat aanvallend flink huishield, maar liefst vier hoekschoppen op rij overleefde Argon. Vervolgens kwam invaller Bakker alleen voor Doezeman maar hij schoot naast en ook een inzet vanaf links ging via de lat over. Inmiddels was Raoul van Wijk ingevallen voor Yannick van Doorn en kwam Stan van Balgoijen in het veld voor Sven Beek.

Naast

Siep Keulemans schoot naast en een solo van Balgoijen liep dood, na een vrij trap van Justin Schouten kopte De Sa naast. Na een prima redding van Doezeman na een hoekschop zagen we opnieuw een inzet van Schouten met een merkwaardig effect die tot corner werd verwerkt. In minuut 83 gaf Argon een onnodige vrije trap weg, Menno Bergwerff zag zijn schot in de verre hoek verdwijnen 1-1. In de lange bijtelling die volgde had Argon nog alle gelegenheid om de wedstrijd te doen kantelen. Een schot van Lars van Wees leek een doelpunt maar de bal bleef in het zijnet hangen. Na een vrije trap van Schouten was keeper Vianen verslagen door de kopbal van Mitchel van der Veer, echter hij kreeg assistentie van een verdediger die de bal van de doellijn kopte. Daarna sloeg Montfoort na een uitval alsnog toe en schoot Denny van Loen de 2-1 op het bord toen Juran Doezeman een inzet niet goed kon verwerken. Door deze nederlaag in het definitief: Argon zal volgend seizoen een klasse lager moeten acteren.

Foto: Hans van Gelderen