Argon en FC Breukelen delen de punten￼

Mijdrecht – In de laatste poulewedstrijd van de beker hebben Argon en FC Breukelen de punten gedeeld, na een leuke eerste helft met een 2-2 ruststand was het vervolg teleurstellend. Argon had wel de meeste doelpogingen in het tweede gedeelte maar doelman Nick Turksma van de FC bleek een betrouwbare sluitpost. Argon en Breukelen gaan door naar de volgende ronde.

Sterk begin

Het eerste kwartier zagen we een bij vlagen aanvallend Argon waarbij het vizier nog niet nauwkeurig was afgesteld, Sven Beek kreeg een goede mogelijkheid maar mikte over de lat en twee minuten later kreeg dezelfde speler weer een goede scoringskans maar nu stond doelman Turksma in de weg. Ook Max Oliemans kreeg een kans maar het schot was te slap. Daarna een domper voor Bas Boelhouwer, eindelijk weer fit, liep hij na vijf minuten spelen opnieuw een blessure op. Na behandeling toch weer even geprobeerd maar uiteindelijk moest hij toch naar de kant en werd hij vervangen door Siep Keulemans. Daarna zagen we de eerste poging van Breukelen, Junior Welten zag zijn inzet door Juran Doezeman tot hoekschop verwerkt. Opnieuw zagen we een aanval van Argon waarbij nu Siep Keulemans aan de basis stond, echter over een paar schijven liep het uiteindelijk toch weer mis en raakte de bal achter. Twee minuten later ging aanvoerder Justin Schouten op links goed door, passte op Max Oliemans die beheerste scoorde, 1-0. Nog geen minuut later was het opnieuw Oliemans die door Sven Beek werd bediend maar hij raakte de bal verkeerd die vervolgens ergens op veld 7 moest worden opgezocht.

Gelijk

Halverwege de eerste helft kwam Breukelen langszij, nadat keeper Doezeman een inzet met vuisten weg ranselde werd de bal daarna slecht weggewerkt waardoor Tim Bijl kon profiteren en de gelijkmaker op het bord zette, 1-1. Even later werd Dylan Bergkamp gelanceerd en ging op doelman Turksma af, echter de sluitpost greep tijdig in. Nadat Argon al eerder bij een aanval van Breukelen met de schrik vrij kwam was het bij een volgende aanval toch raak voor Breukelen, Bob Brilleman stond op de goede plaats om de bal in te tikken, 1-2. Nauwelijks twee minuten later stond het alweer gelijk, Sven Beek had een leuke actie in huis waarbij hij een verdediger omspeelde en vervolgens de bal effectvol in de verre hoek krulde, onhoudbaar voor Turksma, 2-2. Argon kreeg daarna twee goede mogelijkheden om de rust met voorsprong in te gaan, eerste zagen een poging van Tim Waning maar de bal raakte het vangnet en Max Oliemans zag zijn inzet door Turksma gepareerd worden, de tweede poging daarna werd door een speler uit de doelmond gehaald.

Veel wissels

Het tweede gedeelte kon eigenlijk schriftelijk afgedaan worden, geen doelpunten wel kansjes. Wouter Winters bleef licht geblesseerd achter in de kleedkamer, Cas Jansen verving hem. Op aangeven van Sven Beek kopte Tim Waning in handen van Turksma, en aan de andere kant schoot Junior Welten naast. Met nog zo’n twintig minuten te gaan kwam Erkelly de Sa in het veld voor Sven Beek en coach Aart Jan van Boksel liet ook Justin Schouten en Tim Waning vervangen, Olaf de Koning en Bas Schaefers maakten hun opwachting. In de slotfase zagen we drie combinaties tussen De Sa en Oliemans die alleen maar een hoekschop en twee reddingen van Turksma opleverde. Een schot van Dylan Bergkamp leverde alleen een hoekschop op.Zaterdag begint de competitie en komt De Meern op bezoek.

