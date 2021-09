ANWB AutoMaatje weer actief in Aalsmeer!

Aalsmeer – In maart vorig jaar startte ANWB AutoMaatje Aalsmeer, een mooi initiatief waarbij vrijwillige chauffeurs minder mobiele inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart tegen een kleine vergoeding naar nuttige bezoeken, maar vooral ook gezellige uitjes brengen. Helaas gooide corona toen snel roet in het eten, maar vanaf heden kan iedereen weer gebruik maken van AutoMaatje Aalsmeer!

Sociale bestemmingen

Het vervoer beperkt zich niet tot ritjes naar de huisarts, het ziekenhuis of de fysiotherapeut, maar ook (en vooral) naar sociale bestemmingen als verjaardagen, de kapper, de markt of een bezoek aan een vriend of vriendin waar u al een tijdje niet naar toe heeft kunnen gaan. De vrijwillige chauffeurs staan voor u klaar en brengen u waarheen u maar wil.

Chauffeurs en planners

Ook gebruik maken van AutoMaatje? Neem dan contact op met ANWB AutoMaatje Aalsmeer per mail: info@automaatje-aalsmeer.nl of bel 0297-303141 (maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur). Lijkt het u leuk om vrijwillige chauffeur of planner te worden? Ook dan hoort AutoMaatje graag van u.