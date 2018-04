Anouk Hoogendijk uit Wilnis nu in Superstar Chef

Wilnis – Na Expeditie Robinson in 2017 gaat Anouk Hoogendijk weer voor een nieuwe challenge in 2018: Superstar Chef.

Acht BN-ers zijn gekoppeld aan een topchef van Michelinster-niveau en elke week krijgen de duo’s twee opdrachten die zij in de Superstar Chef-keuken moeten uitvoeren. Ze moeten hierbij alles op alles zetten om op absoluut sterrenniveau te koken. Het zwakste koppel valt af en uiteindelijk blijven de echte supersterren over. De jury, bestaande uit tweesterrenchef Francois Geurds, TV-kok Miljuschka Witzenhausen en de absolute topchef(3*) Sergio Herman, is meedogenloos. Het lijkt nogal makkelijk met een topchef aan je zijde maar er zijn wel wat beperkingen. Wanneer in de studio de keuken rood kleurt, mag de topchef niet meer meedoen en komt alles aan op de kwaliteiten van de BN-er. Soms mag de chef nog adviseren maar soms moet hij in een andere ruimte alles vanaf een monitor volgen. Het betekende heel veel oefenen voor Anouk, zowel in het restaurant van de chef als thuis.

Anouk is gekoppeld aan een van de grote talenten op culinair gebied in Nederland: Joris Bijdendijk van Rijks in Amsterdam (bij het Rijksmuseum). Joris Bijdendijk is de nummer 1 in de FavorFlay Food Top 100 en iedereen, die iets met eten heeft, zou graag een kookclinic van hem willen bijwonen. Anouk boft dus. Het programma, gepresenteerd door Tijl Beckand, is vanaf 24 april wekelijks te volgen op RTL 4 om 20.30 uur. Na Expeditie Robinson weer een spannende uitdaging voor Anouk. In ieder geval weet ze zeker dat ze hier meer en lekkerder te eten krijgt dan op de Filipijnen tijdens Expeditie Robinson.

Hoe ver gaat ze komen? We zullen zien.

(foto: Stella Gommans)