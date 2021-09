Annigje en Renata zijn taalmaatjes

Aalsmeer – Deze week is het de landelijke Week van het Lezen en Schrijven. Een week waar aandacht wordt gevraagd voor laaggeletterdheid. In de gemeente Aalsmeer worden veel activiteiten aangeboden om de taal te leren. Natuurlijk voor Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven, maar ook voor anderstaligen die graag beter Nederlands willen leren spreken.

Het Taalpunt koppelt onder andere Taalcoaches aan Taalmaatjes. Aalsmeer heeft veel Poolse inwoners. Ook zij kunnen natuurlijk in de lokale bibliotheek terecht bij het Taalpunt. Annigje Leighton is de taalcoach van taalmaatje Renata Jalowiecka. En ze zijn ook echt taalmaatjes. Annigje en Renata leerden elkaar kennen vlak voor corona uitbrak.

Match via het Taalpunt

Renata is nu zo’n acht jaar in Nederland: “Ik heb gevraagd op mijn werk wie mij kon helpen om beter Nederlands te leren. Daar hadden ze het over het Taalpunt en dat hoorde ik ook van een Poolse vrouw. Dus toen ben ik langs gegaan. Ik weet nog niet of ik terug naar Polen wil en ik wil graag meer Nederlandse vrienden. Dan helpt het als je de taal spreekt. Ik zou ook graag willen werken in de zorg, met oudere mensen. En dan moet je ook goed Nederlands spreken.”

Vriendinnen

Haar taalcoach Annigje is blij met de match die het Taalpunt heeft gemaakt met Renate: “Als taalcoach krijg je cursussen zodat je een taalmaatje goed kunt helpen. Normaal coach je iemand ongeveer een jaar, maar vanwege corona heeft het Taalpunt dat met een jaar verlengd. Renata is mijn derde taalmaatje, maar ook als het via het Taalpunt ophoudt, zullen wij vriendinnen blij-ven en nog steeds afspreken. Het is het leukst als het van twee kanten komt en Renata is heel gemotiveerd. We hebben een hele goede band gekregen.”

Leren op het terras

Dat het klikt stralen Annigje en Renata inderdaad uit. Ze komen één keer per week samen en praten dan over van alles en nog wat: “Dat kan gaan over steden waar Renata naartoe is geweest in een weekend, of kleding bijvoorbeeld”, begint Annigje. Renata vult aan: “Ja, maar ook sport en emoties, eigenlijk alles.” Annigje neemt ook wel eens de Start!-krant mee, waar ze dan samen in lezen. Ze praten dan over de onderwerpen en beantwoorden de vragen die erbij horen. En natuurlijk biedt de bibliotheek ook genoeg boeken die gebruikt kunnen worden. “Maar”, vertelt Annigje: “Nu het weer mag bezoeken we iedere week een ander terras in Aalsmeer en gaan we daar gezellig praten.”

Moeilijke taal

Renata zegt dat ze Nederlandse mensen heel open vindt: “Het is een moeilijke taal en mijn Nederlands kan nog beter. Thuis spreek ik Pools en maak ik soms alleen een grapje met een Nederlands woord. Het helpt wel als je Nederlands spreekt, bijvoorbeeld als je naar een restaurant gaat. Het is voor veel mensen moeilijk om de eerste stap te zetten en Nederlands te gaan leren.” Voor Renata was dat geen belemmering en ze heeft er geen spijt van: “Ik ben een sociaal persoon en Annigje maakt mijn leven rijker.”

Foto: Renata Jalowiecka (links) en Annigje Leighton.