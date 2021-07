Anne ingehuldigd als kinderburgemeester

Aalsmeer – Met de officiële benoeming door burgemeester Gido Oude Kotte is Anne van Duijn donderdagavond 8 juli de nieuwe kinderburgemeester van Aalsmeer en Kudelstaart geworden. Er werd tegelijkertijd afscheid genomen van Julius van Wilgenburgh die de functie afgelopen schooljaar vervulde.

Onder het toeziend oog van familie van de beide kinderburgemeesters, het college en de gemeenteraad, werd aan het begin van de raadsvergadering de inhuldigingsceremonie gehouden. Wethouder jeugd Bart Kabout sprak Julius toe en heette Anne welkom. Daarna benoemde burgemeester Oude Kotte Anne officieel. Met het door Julius bij Anne omhangen van de ambtsketen werd de ceremonie afgerond.

Speerpunten van Anne

Anne van Duijn is 11 jaar en zit volgend schooljaar in groep 8 van OBS Kudelstaart. Ze wil dat kinderen meer samenkomen en samen kunnen spelen. Ze wil zwerfafval aanpakken en met basisschoolklassen op bezoek bij ouderen om eenzaamheid tegen te gaan. Verder wil ze speeltuinen ook toegankelijk maken voor kinderen met een beperking. Anne zegt anderen goed te kunnen inspireren, graag plannen te maken en goed naar anderen en hun plannen te willen luisteren.

Afscheid van Julius

Wethouder Kabout overhandigde aan Julius, naast een gegraveerde munt, een fotocollage met zijn bijzondere momenten van het afgelopen schooljaar. Onder andere de ontvangst van Sinterklaas, de DrinkWater campagne, de Buitenspeelkaart, de aftrap van het schoolvoetbal, de vergaderingen van de kinderraad en de opening van de insectenhotels zijn in de collage terug te vinden. De gemeente heeft met Julius afgesproken dat zijn ideeën voor het platform ‘Kids kennen kids in Aalsmeer’ onder zijn toezicht waar mogelijk verder worden uitgewerkt, ook al gaat hij naar de middelbare school. Julius werd verder geprezen voor zijn rol als voorzitter van de kinderraad. Vanuit die raad werd onder andere een zebrapad gerealiseerd bij de Antoniusschool, werd aandacht gevestigd op gevaarlijke verkeersituaties en een brief gestuurd naar de minister-president over corona.

Wat doet de kinderburgemeester?

De kinderburgemeester is het gezicht van de kinderen van Aalsmeer en Kudelstaart. Hij of zij is onder andere voorzitter van de kinderraad, geeft kinderen een stem, legt af en toe werkbezoeken af met de burgemeester en wethouders, speelt de hoofdrol in sommige campagnes, is bij diverse ceremonies en evenementen en, niet onbelangrijk, ontvangt, samen met de grote burgemeester, Sinterklaas.

Waarom een kinderburgemeester?

De gemeente Aalsmeer wil met het instellen van de functie van kinderburgemeester de betrokkenheid van het Aalsmeerse college bij kinderen versterken en kinderen meer betrekken bij beleid dat over kinderen gaat.