Anita Witzier prijst Living Memories

Aalsmeer – “Een prachtig initiatief dat naadloos bij het thema van Monuta Helpt past.” Zo noemt KRO-presentatrice Anita Witzier, tevens voorzitter van de raad van bestuur van Monuta Helpt, het Aalsmeerse Living Memories. Witzier overhandigde de stichting deze week namens Monuta Helpt een cheque van 5.000 euro.

Stichting Living Memories maakt kosteloos audio- en videoportretten van terminaal zieke kinderen als blijvende herinnering voor hun nabestaanden. Anita Witzier: “Je levensverhaal vertellen is ontzettend belangrijk. Zodat je niet wordt vergeten en ook om je ouders en andere dierbaren iets tastbaars na te laten.” Monuta Helpt steunt projecten die zich inzetten voor een afscheid met een goed gevoel voor iedereen.

“Het is verschrikkelijk dat het nodig is, maar het werk van Stichting Living Memories is prachtig”, zegt Witzier. “Wij onderkennen heel erg het belang hiervan.” Het kosteloos aanbieden van de portretten is noodzakelijk, omdat de ernstige ziekte van een kind vaak hoge kosten met zich meebrengt. Living Memories vindt dat rouw geen financiële grens mag kennen. De portretten zijn daarom voor iedereen beschikbaar.

Namens de stichting nam secretaris Claudia van den Brink de cheque in ontvangst. Zij verloor vijf jaar geleden haar 12-jarige dochter Chantal aan de gevolgen van botkanker. Claudia: “We zijn ontzettend dankbaar voor de steun van Monuta Helpt. Hiermee kunnen we veel gezinnen helpen.” Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van apparatuur.

Tegelijkertijd benadrukt de stichting dat meer geld nodig is om het werk voort te kunnen zetten. “Ik weet uit ervaring hoe belangrijk tastbare herinneringen zijn, als je kind er niet meer is”, vertelt Claudia. “Steun ons daarom nu.” Ga naar www.stichtinglivingmemories.nl voor meer informatie.

——————————————————

Foto: Overhandiging van de cheque door Anita Witzier van Monuta Helpt aan Claudia van den Brink van Stichting Living Memories. Foto gemaakt door Thinka Sanderse.