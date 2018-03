Veel animo voor 3e KWF Korenmarathon

Aalsmeer – Afgelopen week heeft KWF Aalsmeer een mail gestuurd naar 95 zangkoren dat op zondag 14 oktober de derde KWF Korenmarathon zal plaats gaan vinden. Na het grote succes van de eerste twee edities organiseert KWF Aalsmeer dit jaar alweer de derde KWF Korenmarathon op rij in de prachtige zalen van Studio’s Aalsmeer. Deelnemende koren mogen, net als de vorige jaren, twee optredens verzorgen en de afsluiting is weer een spetterende finale in de grote Theaterzaal.

De opbrengst van deze dag zal ten goede komen aan het KWF Kankerbestrijding, zodat er meer geld beschikbaar komt voor onderzoek naar kanker en de genezing ervan.

Zangkoren die belangstelling hebben om mee te doen kunnen alvast een mail sturen naar het KWF Aalsmeer, zodat zij bij voorrang een inschrijfformulier zullen ontvangen. Binnen een uur nadat de mails verzonden waren reageerden er al tien koren uit Aalsmeer en wijde omgeving en daar er maar een beperkt aantal koren kunnen meedoen aan dit fantastische evenement is snel reageren geboden. Kijk voor meer informatie op www.kwfaalsmeer.nl/korenmarathon