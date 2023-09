Anderen blij maken met jouw hobby op de kunstmarkt

Uithoorn – Elf kraampjes met unieke, zelfgemaakte producten stonden zaterdag opgesteld op het Amstelplein op de kunstmarkt. De enthousiaste hobbyisten achter de kramen vertelden de bezoekers graag over hun hobby.

Simone hergebruikt oude jeans om er stoere tassen, bucket-hats of nieuwe kleding van spijkerstof van te naaien. Zo ontstaat er een geheel nieuw product en daar kan iemand anders weer blij mee zijn. “In 2022 ben ik begonnen met Studio Zijdel en daar houd ik me bezig met textiel.”

De Amsterdamse zilversmid Linde van Lulu Aimée heeft een webshop met handmade jewelry. Ze maakt unieke sieraden van zilver met echte edelstenen. Ze staat in de kraam samen met Daniëlle uit Leiden, die vooral sieraden maakt als hobby. Zij laat zich inspireren door de natuur en heeft kleurrijke sieraden met paddenstoelen, bloemen en insecten. Iemand had één oorbel gekocht, maar dat vond ze niet erg. “Dat is beter dan niets.”

Ook Sophie Lankhorst van Sieraat toonde kwalitatief mooie sieraden met edelstenen. Met liefde en zorg denkt ze mee over het ontwerp. “Ik had een tussenjaar en wilde eigenlijk gaan reizen, maar toen kwam corona. Ik ben lessen zilversmeden gaan volgen en vond dat zo leuk. Ik geniet ervan om anderen blij te maken.” Haar vader maakt de mooie foto’s en haar vriend verzorgt de website.

Bij Ellen van Happyhaasday vielen de sleutelhangers van macramé op en er waren veel gehaakte knuffels. Jan Weij toonde zijn kleurrijke schilderijen. “De bezoekers zijn gericht geïnteresseerd”, viel de Uithoornse schilder op. “Het is ook goed georganiseerd”, vulde buurvrouw Sandra Elbring aan. “We werden goed naar onze plek geleid en we mogen bij Plein 57 naar het toilet.” Sandra is een creatieve duizendpoot. Ze doet aan houtbewerking, schildert op glas en maakt dingen met mozaïeksteentjes.

Bij de kraam ernaast stond Sherida van Verzot op kaarsen. Zij dompelt zelf de kaarsen zodat ze hun unieke kleurencombinatie krijgen. Nog even en deze vrolijk gekleurde kaarsen kunnen de donkere dagen weer wat lichter maken.

Anneke had een mooi aanbod van geglazuurde schaaltjes, borden en kommetjes van keramiek. Dit handmade serviesgoed is een mooie aanwinst in de keuken. Er waren al enkele unieke items van eigenaar verwisseld.

Ook Marieke Out, organisator van de kunstmarkt, stond met een kraam met keramiek. Zij begon met handvormen en daarna werd draaien haar passie. Naast serviesgoed maakt ze gegoten badeendjes en kleine pompoenen, die leuk staan als decoratie in huis. Zij nam het initiatief voor deze kunstmarkt. “Ik wilde hobbyisten een kans geven om op een laagdrempelige manier hun producten te laten zien en te verkopen, zodat zij weer kunnen investeren in hun hobby.” Ze vond het een heel geslaagde dag en hoopt dat het evenement dit voorjaar een vervolg gaat krijgen. Hopelijk zijn er dan nog meer plaatselijke creatievelingen die hun werk willen tonen.