Op ontdekking tijdens Amb8route

Kudelstaart – Prachtige lentedagen! Lammetjes in de wei, fluitekruid in de bermen; tijd voor een mooie fiets- of wandeltocht. En dan ook nog met de mogelijkheid een bezoek te brengen aan lokale ambachtslieden! Maandag 21 mei, op tweede pinksterdag, kan een bezoek gebracht worden bij ambachtelijke plekjes in Kudelstaart en omgeving. Negen lokale ambachtslieden stellen deze dag hun deuren en werkplaatsen open voor publiek. Een kijkje in de keuken van de palingroker, de zeepmaker, de tekenaar, de beeldhouwer, de kaasmaker, de bloembollenkweker, de pottenbakker, etc.

Extra ambachten

Op veel lokaties zijn bijzondere extra ambachten te bewonderen. De oude boerderij van boer Peters, ooit de laatste koeboer van Kudelstaart, wordt door kunstenaar Cathy van de Meulen getekend. Zo wordt cultureel erfgoed vast gelegd. Bij de theetuin wordt het ambacht weven getoond. Op het beeldeneiland wordt portretkunst getoond; je kan model komen zitten of zelf een poging wagen. De kinderen kunnen kralen maken van rivierklei die gebakken worden in het houtvuur. Bij de bloembollenkweker staan de dahlia’s in bloei! Bij het tekenatelier kan je djembee spelen, haken en een handmassage ondergaan. Bij de zuivelboerderij is een nieuwe lichting kalfjes te knuffelen en bij visser Rekelhof zijn wel heel bijzondere vangsten te zien. Van 10.00 tot 16.00 uur staan de deuren van de verschillende werkplaatsen en ateliers deze dag open.

Fietsroute

De Amb8route bestaat uit een fietsroute langs alle deelnemers en voert door het dorp Kudelstaart, langs de Westeinder en de Drecht via het Jaagpad aan de Amstel weer naar Kudelstaart. Zo ontdek je de omgeving per fiets en bezoek je bijzondere locaties. Aan de route doen Visserijbedrijf Rekelhof, Pottenbakkerij ‘Patch of Heaven’, Atelier Ada Gons Goosen, Greet Rekelhof Atelier 13b, beeldeneiland Femke Kempkes, Zuivelboerderij Vrouwenakker, Bollenkwekerij Koster, Zeepatelier Uzepia en theetuin [H]eerlijk mee. De fietsroute is ook buiten deze open dag te maken, op de routekaart staan de openingstijden per lokatie aangegeven. Uniek is dit weekend dat alle deelnemers aan de Amb8route hun werkplekken tegelijk open stellen! Kijk ook op de website www.amb8route.nl of facebook voor meer informatie.