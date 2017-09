Amazing Amateurs (6): Bijzonder gevarieerd

Aalsmeer – In bijzijn van alle deelnemers en een grote groep belangstellenden heeft wethouder Gertjan van der Hoeven afgelopen zondag 3 september de zesde editie van Amazing Amateurs geopend. Het officiële gedeelte vond plaats in de tuin van het knusse Oude Raadhuis in de Dorpsstraat onder een stralend zonnetje.

De expositie toont kunst van amateurs uit Aalsmeer en Kudelstaart die in hun vrije tijd schilderen, beeldhouwen of fotograferen. Met Amazing Amateurs biedt de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) de deelnemers de mogelijkheid om hun werk in een professionele omgeving te presenteren aan een breed publiek.

De deelname van liefst 35 kunstenaars heeft een bijzondere en gevarieerde tentoonstelling opgeleverd. Een kijkje gaan nemen zeker waard! Dit kan tot en met 15 oktober iedere donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis. Adres: Dorpsstraat 9 in het Centrum.

Foto: www.kicksfotos.nl