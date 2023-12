Altijd willen kajakken? Kom oefenen in het zwembad!￼

Regio – Kanovereniging De Ronde Venen geeft je de kans om kennis te maken met de kanosport. Niet in het koude water buiten, maar in een verwarmd zwembad. Het oefenen vindt plaats onder ideale omstandigheden en onder begeleiding van een instructeur.

Iedereen is welkom.

Kom met het hele gezin. Vader en zoon of moeder en dochter. Samen met de kinderen oefenen met kajakken voor in de zomer. Het kan allemaal. Belangstellenden van buiten de club kunnen zich ook aanmelden. De jeugd vanaf acht jaar, maar ook leerlingen van de middelbare school en senioren zijn welkom. Ook jeugd die willen leren kano-poloën of willen leren eskimoteren. De trainingen starten in 20 januari 2023.

Ga de uitdaging aan

De zwembadtraining kan een 1e aanzet zijn om te leren kanovaren. Het oefenen vindt plaats in een ontspannen sfeer en wordt door de leden van de club begeleid. Tijdens de training staat het plezier voorop. KVDRV leert de beginners onder meer op welke wijze ze het beste kunnen in- en uitstappen, wat de juiste zithouding is en wat een efficiënte peddelslag. Naast de bootgewenning is er voor de meer ervaren deelnemers ruimte om onder begeleiding technieken voor gevorderden te oefenen, zoals steunslagen en het eskimoteren (zonder hulp van anderen weer bovenkomen als je bent omgeslagen) en het leren van reddingen op het water. Dit alles in een tempo dat past bij de deelnemer van de training. Ook de cursisten onderling stimuleren elkaar hierbij. De jeugd daagt de ouderen uit! Maar …meestal leert de jeugd sneller.

Ook training voor wild water of kanopolo

De training in het zwembad wordt ook gebruikt om de technieken voor het varen op wildwater op te frissen en om de techniek van de deelnemers te vergroten. Het gaat om het goed uit de kajak kunnen komen wanneer de vaarder omslaat en nog beter om met een Eskimo-rol weer boven te komen. Ook het goed invaren in een keerwater en het varen van korte bochten kan worden geoefend. Het goed kunnen wenden met de kajak en kunnen “rollen” komt ook goed van pas bij het kanopolo. De vereniging gaat in het voorjaar (1e week maart) naar de Ardennen om te wandelen en te varen. De kanovaarders moeten deelnemen aan de zwembadtraining.

Aanmelden zwembadtraining

De vereniging zorgt voor het materiaal. De training is geschikt voor iedereen die goed kan zwemmen. De training (5 lessen) wordt op een zaterdagmiddag in de maanden januari en februari 2024 De eerste cursusdag is 20 januari en de laatste 17 februari. De oefentijd is van 16.00 uur t/m 17.00 uur in het Veenweidebad in Mijdrecht. De vergoeding voor deelname aan alle lessen bedraagt 25,- euro voor leden en ook voor niet leden (bij 1e les te voldoen). De kosten zijn laag gehouden om de drempel om mee te doen niet te hoog te maken. Mensen kunnen voor nadere informatie over de trainingen terecht op de website van de kanovereniging. Opgeven kan via het zwembadformulier > http://www.kvdrv.nl/activiteiten/zwembad-training/