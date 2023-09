Alternatieve kunstroute met Johnny en de Surfers

Aalsmeer – Ook dit jaar is er op 16 en 17 september weer een leuke alternatieve kunstroute in Aalsmeer bij Hans en Selma van der Meer. In hun loods aan de Uiterweg 142 worden bijzondere kunstwerken tentoongesteld die de moeite waard zijn om eens van heel dichtbij te bekijken en wellicht mooie herinneringen oproepen.

Onder het genot van een hapje kan zondagmiddag ook genoten worden van livemuziek door Johnny en de Surfers uit Aalsmeer. De band speelt een vrolijke mix van bekende swingende jazz, blues, jump ’n jive en rock ’n roll muziek. Johnny was vroeger boogie woogie en rock ’n roll danser en speelt nu al zijn favoriete nummers in zijn eigen vijfmans formatie met saxofoon, gitaar, piano, contrabas en drums. Kijk voor alvast een voorproefje en meer informatie op de website: www.johnnyendesurfers.nl.

De alternatieve kunstroute bezoeken kan zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en zondag tussen 12.00 en 17.00 uur. De livemuziek start deze dag vanaf 14.00 uur.