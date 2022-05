Allerlaatste les Uithoornse Reddingsbrigade in zwembad De Otter

Uithoorn – Op 5 mei 2022 zwemmen de leden van de Uithoornse Reddingsbrigade voor de allerlaatste keer in zwembad de Otter. 9 mei sluit het bad en kan de URB er niet langer lesgeven in het zwemmend redden.

De leden (vaak al vele jaren lid) worden lid bij de ZDRV (zwemvereniging De Ronde Venen in Mijdrecht) of bij de Reddingsbrigade Amstelveen. Ook zijn veel leden genoodzaakt te stoppen. De instructeurs voelen zich ontheemd. Vanwege hun baan en de beschikbare zwemlestijden bij de omliggende baden is het lastig kiezen waar en of zij hun vrijwilligerswerk voort kunnen zetten.

Op 12 mei a.s. houdt de URB haar opheffingsvergadering.

Oprichter

Oprichter Cor van Haaren weet nog goed hoe het begon in 1962:

“ Mijn vrouw Meta en ik werkten in Vinkeveen in het zwembad. In Uithoorn werd ook een zwembad gebouwd, alleen was er geen personeel. Dat was middels één telefoontje en één gesprek op het gemeentehuis zeer snel geregeld: Het burgemeester Kootbad werd ons toevertrouwd.”

Cor van Haaren vervolgt: “We hebben toen ook meteen de Uithoornse Reddings Brigade opgericht.” “Dat was in april 1965.”

Tot op heden is Cor van Haaren (en tot haar overlijden Meta van Haaren) erelid van de URB.

In samenwerking met Mawi-borduren aan de Joost van den Vondellaan in Uithoorn, kon het bestuur de leden een afscheidscadeau geven; een knaloranje handdoek met het logo van de URB erin geborduurd.

De URB bedankt Remko Smit van zwembad De Otter voor alle jaren gastvrijheid in zijn zwembad en de goede relatie met het bestuur.