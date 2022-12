Alle appartementen ‘De Posterijen’ opgeleverd

Aalsmeer – Afgelopen week zijn de laatste appartementen van ‘De Posterijen’ aan de Stationsweg 17 opgeleverd. Wethouder Bart Kabout heeft symbolisch de sleutels overhandigd aan het echtpaar Visser. Op de plek van het voormalig postkantoor zijn 28 appartementen gebouwd.

In april 2021 werd de eerste paal voor dit complex geslagen. Nu, anderhalf jaar later, zijn de appartementen opgeleverd. Over 4 lagen verdeeld zijn 28 appartementen gebouwd. Op de begane grond bevinden zich 45 inpandige parkeerplaatsen, met rondom 7 koopappartementen voor starters. Op de eerste verdieping zijn 9 koopappartementen in het middensegment gebouwd en de overige appartementen zijn in de vrije sector-koop gerealiseerd.

Er was veel belangstelling voor het project, de appartementen waren dan ook snel verkocht. In dit geval bijna alleen aan Aalsmeerders. Wethouder Kabout ging langs, samen met oud-wethouder Wilma Alink, ontwikkelaar Eric van Duijkeren (Arenal Vastgoed B.V.) en makelaar Marcel Alderden (Poldermakelaars) om het complex te bekijken. Ook het appartement van het echtpaar Visser op de derde verdieping werd uitgebreid bekeken.

Wethouder Kabout: “Wij willen in Aalsmeer graag bouwen voor verschillende doelgroepen. Daar is De Posterijen een mooi voorbeeld van. Dit is een plek waar zowel starters, als senioren wonen. En dat op een heel mooie, centrale plek hier in Aalsmeer.”

Bij de bouw van het complex was uiteraard aandacht voor duurzaamheid. Zo zijn de appartementen volledig gasloos uitgevoerd en liggen op het dak zonnepanelen. Nu de bouw gereed is, wordt de groenstrook naast het gebouw opnieuw ingericht. Er worden onder andere bomen terug geplant. Ook het dak van de stallinggarage krijgt een groen karakter.

Foto: Wethouder Kabout overhandigt symbolisch de sleutels aan het echtpaar Visser, in aanwezigheid van de ontwikkelaar, makelaar en oud-wethouder Alink.

Foto: Gemeente Aalsmeer