All American Sunday terug in Uithoorn

Uithoorn – Zondag 24 juli zal het evenemententerrein aan de Randhoornweg weer het toneel zijn voor Amerikaanse auto’s en motoren. Han Nollen is blij dat het weer georganiseerd kan worden. “Het is het hoogtepunt van het jaar voor mij”, vertelt hij. “Het is mijn ding, mijn kindje. Het is zo’n leuke dag. De mensen die komen zijn allemaal gezellig. Het is een echt familie-evenement.” Vanaf twaalf uur tot ongeveer zeven uur worden er tussen de acht- en tienduizend mensen verwacht. Bezoekers komen niet alleen uit heel Nederland, maar ook bijvoorbeeld uit België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Noorwegen. “Er heerst een jaren vijftig sfeertje. Sommigen gaan zo verkleed, zelfs met vetkuif.” De deelnemers kunnen komen en gaan, dus het is niet van tevoren te zeggen welke merken en modellen er gaan komen. “In 2019 was er een auto uit 1921.” De Amerikaanse klassiekers zijn prachtig om naar te kijken. Voor Nollen begon die voorliefde al in zijn jeugd. “Mijn vader had Amerikaanse auto’s, die roken zo lekker van binnen en dat chroom vond ik prachtig.” Zelf heeft hij ook oldtimers gehad, maar nu rijdt hij een Harley-Davidson. “Ik verwacht zeker honderd Amerikaanse auto’s en zo’n achttienhonderd motoren.”

Naast het bekijken van de auto’s en motoren is er rock & roll muziek en zal er vanaf twee uur live opgetreden worden door een band. Ook is er een gelegenheid om wat te drinken, hamburgers en hotdogs te eten en is er een ijssalon om er een leuke dag van te maken. Verder is er een markt met onder andere kleding, onderdelen, kunst en miniaturen. “Het is veel werk en ik doe de organisatie in mijn eentje. Ik had een draaiboek liggen, maar het evenement is twee keer niet door gegaan vanwege corona. Veel mensen zijn toen iets anders gaan doen, dus nu moet ik nieuwe mensen zoeken om op de markt te staan.”

Drieëntwintigste

Voor Nollen is dit de drieëntwintigste keer dat hij het evenement organiseert en hij hoopt de vijfentwintig vol te maken. “In december 1999 opende ik Drinken en Zo. In 2000 heb ik het voor de eerste keer georganiseerd. Dat was voor mijn buurman die ernstig ziek was. Hij heeft het helaas niet meer mee kunnen maken. Het was hier op de kade met alleen motoren. Het was meteen al gezellig druk en de locatie werd te klein. Toen moesten we naar het evenemententerrein verhuizen en kwamen de auto’s erbij.” Een paar keer ging het evenement niet door. “In 2017 mocht het niet van de toenmalige burgemeester. Toen heb ik honderden mails gehad van mensen die teleurgesteld waren. In 2019 kreeg ik wel vergunning, maar toen kwam corona. Een jaar later mochten we met QR-codes en moesten we alles omheinen, maar dat werd te duur en uiteindelijk ging alles dicht.” Nollen is blij met de nieuwe burgemeester, die positief tegenover de organisatie staat, maar op dit moment is de vergunning nog niet rond. “Het ligt niet meer bij de gemeente, maar moet besloten worden in Amsterdam. Vroeger hoefde ik maar een A-viertje in te leveren. Nu beslaat de aanvraag meer dan veertig pagina’s. Ik heb het uit handen gegeven, want ik schiet in de vlekken. Ik moet zelf voor de beveiliging, EHBO, verkeersregelaars zorgen. Maar ik kijk er erg naar uit.”

Gratis

All American Sunday is gratis toegankelijk. De dag wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoren als het Ondernemersfonds Uithoorn De Kwakel, de SPUK, Sauna Amstelland, Twaalfhoven Demolition, Installatiebedrijf John Groen, Total Energy, Schijf, Maandagavondcomité, E&V Motor Revisie, Trike Centrum Vinkeveen, Martin Productions, De Beij electra, Gulpener, Duoplant, Autobedrijf Bakker, Kaatee transport, AH Jos van den Berg, Schilderwerktotaal.