Aalsmeer – Aanstaande vrijdag 11 augustus organiseren de Dippers de enige illegale kampioenswedstrijd van Nederland: ‘Peuris Illegalis’ ofwel de AAP van Aalsmeer. Vergis u niet, dit heeft niets te maken met de Aalsmeerse politiek, maar met het vangen van paling op traditionele Aalsmeerse wijze. Het zal u niet geheel onbekend in de oren klinken, maar de paling heeft onder water veel concurrentie gekregen. Beroepsvisser Theo Rekelhof heeft het er tijdens zijn lezingen regelmatig over. Als een verse peur langzaam op de bodem van de Westeinder heen en weer wiegt dan krijgt tegenwoordig de paling weerstand van andere uitheemse waterbewoners. Zoals de Europese meerval (Silurus glanis) en zeker de niet te missen zwartbekgrondel (Neogobius melanostomus), die niet zo lang geleden uit de Kaspische zee naar Nederland is verhuisd.

Het is dan ook de kunde van de Aalsmeerse peurder om deze soorten te onderscheiden tijdens de Algemene Aalsmeerse Peurkampioenschappen (AAP). Op andere vangsten dan de paling staat nog net niet de doodstraf, dus het is belangrijk om aanstaande vrijdag 11 augustus ‘beslagen ten ijs’ te komen met tonkinstok, ijzergaren, stopnaald en verse wormen uit het laagveen (zelf gespit).

Het verzamelen en het gezamenlijk peurrijgen vindt plaats bij de botenkraan van Jachthaven het Drijfhuis om circa 20.00 uur Gezien het verwachtte plaatsgebrek in de pramen wordt aangeraden met eigen vaartuig te komen. De prijsuitreiking vindt dit jaar plaats in het Vossegat, omdat bar/café het Geluk tijdelijk gesloten is en de Blauwe Beugel wederom niet beschikbaar is. Deelname is gratis en voor eigen risico.