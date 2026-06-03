Albert Blommestijn is bioboer, sportman en organisator

De Kwakel – Albert Blommestijn (61) verdient zijn boterham met de bijzondere combinatie van koeien en sport. Nadat Blommestijn de middelbare landbouwschool had afgerond, besloot hij fulltime boer te worden. De belangstelling voor sport erfde hij van zijn moeder, die van jongs af aan volleybal speelde bij KDO. Inmiddels is Blommestijn al ruim dertig jaar eigenaar van Poldersport aan de Boterdijk. En 12 juni organiseert hij een beachvolleybaltoernooi bij KDO.

Doorzettingsvermogen

Blommestijn: “Net als mijn moeder ging ik aan volleybal doen, daarnaast koos ik voor survivalrunning. Een sportieve uitblinker ben ik nooit geweest, ik moet het vooral hebben van mijn doorzettingsvermogen. De credits daarvoor gaan naar mijn moeder, die me aanmoedigde op het sportveld en me actief steunde bij het opzetten van Poldersport.”

Blommestijn heeft een hechte band met zijn koeien. Als hij in zijn handen klapt, lopen ze gehoorzaam achter hem aan. Ook omdat ze weten dat hij ze naar een onbegraasd weilandje leidt, natuurlijk. Blommestijn prijst zich gelukkig met een goede gezondheid, die hij wijt aan de combinatie van lichaamsbeweging en het boerenbestaan. ‘Dankzij mijn biologische voedingsgewoonten krijg ik alle voedzame elementen binnen die ontbreken in supermarktvoedsel’, zegt hij.

Apenhang

Sportbeoefening vindt Blommestijn minstens zo belangrijk als gezonde voeding. Zijn favoriete trainingsvorm is de apenhang, een basistechniek binnen de survivalrun. Die wordt gebruikt om je horizontaal onder een gespannen touw te verplaatsen. Daarnaast mag hij graag een partijtje volleyballen op het beachpark van KDO. “Ook dat is erg gezond, en het zorgt voor een hoge calorieverbranding. Doordat het zand schokken opvangt, is het vriendelijker voor je gewrichten dan sporten op een harde ondergrond.”

Toernooi

Als eigenaar van Poldersport heeft Blommestijn veel ervaring met het organiseren van buitensportactiviteiten. Zo is hij bij KDO betrokken bij de organisatie van het HR2Day volleybaltoernooi, dat plaatsvindt op vrijdag 12 juni. Blommestijn: ‘Het speelschema biedt nog ruimte, teams van zes tot acht spelers kunnen zich nog inschrijven. De opzet is gericht op gezelligheid en recreatie: vrienden-, familie-, voetbal- en bierteams kunnen allemaal meedoen.’

Op de foto: Albert Blommestijn is bioboer, sportman en organisator. Foto: aangeleverd.