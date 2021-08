Al zestig jaar een rijk leven samen: Joop en Ria Witteveen

Uithoorn – “De basis voor een goed huwelijk is dat je iets om elkaar geeft,” vertelt Joop Witteveen. De geboren Amsterdammer is zestig jaar getrouwd met Ria. Loco- burgemeester Hans Bouma ging maandag bij het echtpaar op bezoek. Ze wonen al vijftig jaar met plezier in Uithoorn, maar voelen zich nog steeds Amsterdammer. “We gaan elke week nog wel even de stad in,” aldus Ria.

Ria (77 jaar) en Joop (84 jaar) wonen aan de Prinses Christinalaan in Uithoorn. “We hebben een rijk leven,” aldus Joop. “We zijn niet rijk in financiële middelen, maar hebben een mooi huis waar we met plezier wonen, lieve kinderen en kleinkinderen en zijn nog heel actief.” Ze staan nog vol in het leven. Dat blijkt niet alleen uit de inrichting van hun huis. “Ik had niet het idee dat ik het huis van een ouder echtpaar binnenstapte,” aldus Loco burgemeester Bouma. Tijdens het gesprek gaat het over actuele thema’s, zoals de coronacrisis en de krapte op de huizenmarkt.

Dansschool

Daarnaast gaat het natuurlijk over het huwelijk van Joop en Ria. Zij vertelt over hoe ze elkaar hebben leren kennen, ruim zestig jaar geleden. “Dat was op de dansschool in Amsterdam. Daar werden dansmiddagen georganiseerd, waar ik Joop zag dansen. Hij had altijd een vaste danspartner, maar toen de gelegenheid zich voordeed, heb ik hem ten dans gevraagd. Hij kon goed swingen, en ik wilde dat wel van hem leren.”

De vonk sloeg over en na een jaar ging het stel trouwen. “We hadden mazzel, we konden direct een woning krijgen in de Oude IJsselstraat in Amsterdam. Daar hebben we tien jaar gewoond. Dat was heerlijk, ook met de kinderen.” Joop en Ria hebben een dochter en zoon. “Na tien jaar zijn we verhuisd naar de flats in Uithoorn. Het was een leuke tijd, er woonden veel Amsterdammers.” Toen de buurt veranderde, vond het stel het tijd voor een eigen woning. Ze vonden er één in de Legmeer. “Dat was een drive in woning.” Een aantal jaar geleden besloten ze op zoek te gaan naar een gelijkvloerse woning. Die vonden ze in Thamerdal. “We wonen inmiddels 50 jaar in Uithoorn, en met veel plezier.” Toch is Loco burgemeester Bouma nieuwsgierig: wat zou er volgens het echtpaar beter kunnen in Uithoorn? “Meer cultureel aanbod,” aldus Joop. “Nu gaan we daarvoor vooral naar Amsterdam en Amstelveen.”

Het geheim

Het geheim van een goed huwelijk is volgens Joop vooral dat je om elkaar geeft. “Dan kan je relatie ook wat hebben. We hebben het al die jaren samen hartstikke fijn gehad, met alle ups en downs die erbij horen. Gelukkig zijn er altijd meer ups dan downs geweest.” Het leukst aan Joop vindt Ria dat hij gezellig en toegankelijk is. Joop vindt Ria perfectionistisch en efficiënt. “We vullen elkaar mooi aan. Al is dat perfectionisme soms ook wel lastig. Jaren geleden nam ik voor Ria een bosje narcissen mee, voor wat lentegevoel in huis. De gele bloemen pasten echter niet in het interieur. Sindsdien neem ik geen bloemen meer mee,” lacht hij.