AKU lopers groep doet Hoge Veluwe Loop

Uithoorn – Vorige week was het weer zover dat de AKU lopers groep op pad ging voor het jaarlijks weekend gebeuren. In de ochtend hadden Wil Voorn en Atie van Oostveen de bossen al verkend met een fietstocht van 71 km. Rond vier uur kwam de rest van de weekenders aan in de stayokay, op tijd voor de vijf uur borrel. Na het avondeten werd de ploeg verrast door een spelletjes en kennisavond waarbij er veel kennis werd gevraagd over atletiek en de AKU. Tevens ‘doe spelletjes’ als twister, ballon bekertje verplaatsen en knijperspel.

Zaterdagochtend vroeg een ochtendloopje voor de liefhebbers en aansluitend een fietstocht door de mooie bossen van Apeldoorn. Na deze tocht even opfrissen en een wandeling naar het restaurant voor een fijne Italiaanse pastamaaltijd. Terug in de stayokay nog even aan de bar hangen en op tijd naar bed om fris te zijn voor de volgende dag.

Zondag na een stevig ontbijt het kubbspel waar de werpkwaliteiten van de deelnemers naar boven kwamen. Rob en Henk-Jan, de kilometers vreters van de groep, liepen 22 kilometer op een andere locatie en de rest van de groep deed 11 kilometer in Apeldoorn.

Na de auto te parkeren op park De Hoge Veluwe stapten ze allemaal op de gratis witte fietsen voor drie kilometer om naar de start te rijden. Nadat de kinderen de 700 en de 1500 meter gelopen hadden mochten de ouderen hun best doen voor de uitdaging van 11 kilometer trail-run. Zeker in het begin was deze loop erg zwaar met los zand en klimmetjes.

Iedereen heeft de finish gehaald met doedelzakmuziek en een mooie herinnering. Het was weer een fijn weekend met een gezellige groep.