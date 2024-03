AKU atleten in de prijzen tijdens Nederlandse Kampioenschappen￼

Uithoorn – Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen U14/U16 in Apeldoorn hebben 8 AKU junioren erg goed gepresteerd. Er sneuvelden veel persoonlijke records en op zaterdag is Roel Verlaan als 3e van Nederland geëindigd op de 60 meter horden. Op zondag was het AKU feest helemaal compleet op de 800 meter waar Esmee Kriger Nederlands Kampioen werd en Fleur Hofmijster de bronzen medaille behaalde.

Roel Verlaan plaatste zich in de series gemakkelijk voor de horden finale door de 4e tijd te lopen. Vol zelfvertrouwen ging Roel de finale in. Door een erg snelle start legde Roel de basis voor een snelle race en hij finishte hierdoor als 3e van Nederland in een nieuw persoonlijk record. Vooraf aan de 60 meter horden ging Roel ook van start op de 150 meter. Dit is een nieuwe afstand voor de junioren U13 jaar en alleen de beste 4 plaatste zich voor de finale. Roel won zijn serie, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een 8e plaats. Aan het einde van de dag stond Roel ook nog in de finale bij het kogelstoten, waar hij als 6e eindigde.



Sophie de Lange maakte zaterdag haar debuut in Apeldoorn en stond aan de start op 3 sprintonderdelen. Sophie begon haar NK met de series 60 meter horden. Met een nieuw persoonlijk record plaatste zij zich gemakkelijk voor de halve finale. Sophie liep een sterke halve finale en eindigde als 10e van Nederland. Ook op de 60 meter sprint liep Sophie een pr, maar plaatste zich op een plaats helaas net niet voor de halve finale. Op de 150 meter finishte de AKU atlete in een tijd van 23,10 seconden. Bregje Veerhuis stond na een periode van blessures weer aan de start Op haar favoriete 60 meter liet Bregje meteen zien dat ze weer terug is en plaatste zich met een evenaring van haar pr voor de halve finale. In de halve finale kende Bregje helaas een mindere start, maar ze mag erg trots zijn op haar 14e plaats. Op de 150 meter liep Bregje een nieuw persoonlijk record van 21,82 seconden.

Zondag werd het NK georganiseerd voor de junioren U16. Op de 800 meter voor de meisjes U16 behoorden Esmee Kriger en Fleur Hofmijster beide tot de grote favorieten. Beide AKU atletes wisten dat het een spannende race zou worden en dat de andere atletes naar hun zouden kijken tijdens de race. Fleur nam na de start het initiatief en pakte de leiding, gevolgd door Esmee. Tot 2 rondes voor einde liepen bij AKU meiden aan kop van het veld, waarna Fleur een versnelling plaatste. Esmee moest in eerste instantie een plekje prijsgeven maar knokte zich terug en ging uiteindelijk in de laatste ronde voorbij Fleur. Een snelle eindsprint van Esmee zorgde voor een prachtige overwinning en zij mag zich nu Nederlands Kampioen noemen. Fleur knokte zich op de laatste meters naar een mooie bronzen medaille. Een prachtig resultaat van deze talentvolle meiden.



Mark Westra stond net als zijn trainingsmaatjes ook aan de start van de 800 meter. De meerkamper van AKU liep een zeer sterke race. Na een ontzettende spannende eindsprint om de bronzen medaille stond op het uitslagenbord dat Mark als 3e geëindigd was. Tot zijn grote verbazing en vlak voor de prijsuitreiking bleek op de fotofinish, dat toch zijn concurrent met 3 honderdste van een seconde als 3e over de finish was gekomen. Een grote teleurstelling voor Mark, maar Mark mag met opgeheven hoofd terugkijken op zijn 4e plaats en persoonlijk indoorrecord.

Robin van Montfoort was vooraf aan het NK helaas ziek geworden, maar ging toch vol positieve energie naar Apeldoorn. Op de 60 meter horden liep hij vanuit baan 8 naar een nieuw persoonlijk record. Ook op de 300 meter liep Robin erg sterk en finishte hij als 2e in zijn serie in een pr. Maar helaas hadden de scheidsrechters gezien dat hij in de bocht een stap op de lijn had gezet. Dit leverde Robin helaas een DQ op achter zijn naam. Dit was uiteraard even een teleurstelling, maar Robin weet wel dat hij door de extra trainingen een hoger niveau heeft bereikt, wat hij tijdens het outdoor seizoen kan laten zien.

Jay van Kempen kende een succesvol NK in de Omnisporthal. Op de 60 meter sprint en de 60 meter horden liep Jay beide races een persoonlijk record. Op de 60 meter liep hij bijna een halve seconde onder zijn oude record. Aan het einde van de dag ging Jay ook van start op de 1500 meter. De 1500 meter indoor is altijd een lastige wedstrijd tijdens een NK, vooraf weet je nooit of het een hele snelle of juist een tactische race wordt. Jay kon zich erg goed meten met zijn tegenstanders en eindigde in zijn serie knap op een 4e plaats, vlak boven zijn persoonlijk record.