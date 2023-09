Airbrush-kunst in Dijkhuis tijdens Kunstroute

Oude Meer – De jaarlijkse Kunstroute Aalsmeer belooft dit jaar een uitzonderlijke ervaring te worden met een toevoeging die de kunstliefhebbers zal verbazen. Naast de prachtige exposities en open ateliers die her en der bezocht kunnen worden, is Het Dijkhuis dit jaar ook open voor publiek. Het Dijkhuis, gelegen langs de Ringvaart van de Haarlemmermeer, zal gastheer zijn voor een airbrush demonstratie. Kunstenaar Peter Klijn, bekend om zijn meesterlijke beheersing van de airbrushtechniek, zal ter plaatse een kunstwerk creëren. De demonstratie biedt een unieke gelegenheid om het artistieke proces van dichtbij te bekijken en vragen te stellen aan de kunstenaar over zijn inspiratie en technieken.

De Kunstroute Aalsmeer 2023 vindt plaats op zaterdag 16 en zondag 17 september. Het Dijkhuis is beide dagen geopend voor publiek tussen 12.00 en 17.00 uur. Adres: Aalsmeerderdijk 77 in Oude Meer. Het Dijkhuis is ook bereikbaar via een pontje vanaf de Pontweg in Aalsmeer.