Aftrap week van de veiligheid

De Ronde Venen – Extra aandacht voor ondermijnende criminaliteit en inleveractie steekwapens. Burgemeester Maarten Divendal heeft donderdag 30 september in Wilnis de aftrap gegeven voor de Week van de Veiligheid van 11 tot 17 oktober. Hij deed dat samen met samen met Commissaris van de Koning Hans Oosters, burgemeester Ap Reinders van buurgemeente Stichtse Vecht en teamchef van de politie Eric van Heumen. De gemeente besteedt de komende tijd extra aandacht aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. Ook sluit de gemeente aan bij de landelijke campagne ‘Drop je knife en doe wat met je life’. Jongeren kunnen in de Week van de Veiligheid anoniem en straffeloos nep- en steekwapens inleveren op het politiebureau. Het buitengebied van De Ronde Venen is uitgestrekt en relatief dunbevolkt. Dat maakt het aantrekkelijk voor zogenoemde ondermijnende criminaliteit, zoals hennepkwekerijen of drugsdumpingen. Wat er gebeurt, is niet altijd even zichtbaar voor politie en gemeente. Bij het bestrijden van deze criminaliteit heeft de politie de ogen en oren van iedereen nodig. Politie en gemeente roepen iedereen op die iets afwijkends opmerkt dit te melden. Het liefst bij de politie, maar het kan ook bij Meld Misdaad Anoniem. Meld Misdaad Anoniem start in de Week van de Veiligheid een campagne met als doel meer meldingen te ontvangen over opvallende en afwijkende zaken in met name het buitengebied.

Buitengebied aantrekkelijk voor criminele activiteiten

Burgemeester Maarten Divendal: ,,Ruim 70 procent van het grondgebied van de gemeente is agrarisch in gebruik. De komende jaren neemt dat af. Dat betekent dat schuren en loodsen leeg komen te staan. Criminelen weten dat ook. Het zijn aantrekkelijke plekken om, buiten het zicht van velen, een drugslab of een hennepkwekerij te beginnen. Voor eigenaren kan de verhuur aantrekkelijk zijn, criminelen zijn bereid de huur meteen contant voor een langere periode af te rekenen. Je moet dan sterk in je schoenen staan om daar nee tegen te zeggen.’’

Het is daarom belangrijk dat iedereen alert is en verdachte situaties meldt, zegt Divendal. ,,Wij zijn allemaal gebaat bij een veilig en leefbaar buitengebied. Dat doen we door samen te werken met buurgemeenten en provincie, maar ook met bijvoorbeeld de Belastingdienst. Door over de grenzen te kijken werken we aan een veilige en plezierige woonomgeving’’, zegt de burgemeester. ,,Het is fijn wonen in het buitengebied. Dat willen we zo houden.’’

Inleveractie steekwapens

De gemeente doet tijdens de Week van de Veiligheid mee aan de landelijke inleveractie “Drop je knife en doe wat met je life”, van 11 tot en met 17 oktober. De campagne ontmoedigt wapenbezit door jongeren op te roepen hun messen in te leveren. Ruim 200 gemeenten doen aan de actie mee. De burgemeester over deze actie: ,,Een mes op zak is niet normaal en zeker niet cool. Het zorgt voor onveilige situaties, want met een mes op zak wordt het wapen sneller gebruikt met alle ellendige gevolgen van dien.” Van 11 tot 17 oktober kunnen nep- en steekwapens anoniem en straffeloos worden ingeleverd bij het politiebureau in Mijdrecht.

Fotobijschrift:

Vlnr: Burgemeester Maarten Divendal, Commissaris van de Koning Hans Oosters, burgemeester Ap Reinders van buurgemeente Stichtse Vecht en teamchef van de politie Eric van Heumen tijdens de aftrap van de Week van de Veiligheid in Wilnis