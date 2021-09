Afsluiting kruising N231 – Burgemeester Kasteleinweg

Aalsmeer – De provincie Noord-Holland werkt aan de kruising van de Burgemeester Kasteleinweg en de Legmeerdijk (N231) tussen de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn. Voor deze werkzaamheden wordt de kruising tussen 8 en 15 september 2021 ’s nachts en in het weekend afgesloten voor al het verkeer. Verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met extra reistijd.

De provincie legt een fietstunnel aan onder de Legmeerdijk, zodat (brom)fietsers straks zonder verkeerslichten in één keer veilig kunnen doorrijden. De aannemer is half april gestart met de aanleg van de fietstunnel. Om op de kruising van de Legmeerdijk en de Burgemeester Kasteleinweg al het definitieve asfalt en belijning aan te brengen, zijn deze afsluitingen noodzakelijk.

Avond- en weekendafsluitingen

De kruising Legmeerdijk is afgesloten op woensdag 8, donderdag 9, maandag 13 en dinsdag 14 september tussen 19.00 uur en 05.00 uur. Daarnaast is er een weekendafsluiting van vrijdag 10 september (19.00 uur) tot maandag 13 september (05.00 uur). Tijdens deze weekendafsluiting is ook het kruispunt van de Poelweg met de Koningin Maximalaan in de gemeente Uithoorn afgesloten.

Na woensdag 15 september zijn de werkzaamheden aan het kruispunt Legmeerdijk en de Poelweg afgerond. De werkzaamheden aan de fietstunnel zijn dan nog niet klaar, die worden in november 2021 afgerond.

Omleiding wegverkeer

Tijdens de nacht- en weekendafsluitingen rijdt doorgaand verkeer bij Uithoorn en Hoofddorp via de N201. Bestemmingsverkeer van en naar Aalsmeer rijdt via de Zwarteweg, Molenvlietweg en de Middenweg richting de N201. Bestemmingsverkeer van en naar Kudelstaart maakt gebruik van de Bachlaan, Kudelstaartseweg en Zwarteweg. Het verkeer bij de Poelweg wordt daar omgeleid via de Noorddammerweg in Uithoorn. Voor fietsers blijft de omleidingsroute via het terrein van Royal Flora Holland gelden.

Het project HOVASZ

De nieuwe fietsonderdoorgang is onderdeel van het project HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer – Schiphol-Zuid). De nieuwe HOV-verbinding is een van de schakels in het regionale HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan wordt de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Máximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een aanzienlijke verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in Aalsmeer. HOVASZ wordt naar verwachting eind 2021 in gebruik genomen.